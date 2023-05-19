https://sputnik-georgia.ru/20230519/den-apostola-ioanna-bogoslova-2023-traditsii-i-molitvy-277851747.html

День апостола Иоанна Богослова 2023: традиции и молитвы

День апостола Иоанна Богослова 2023: традиции и молитвы

Апостола Иоанна Богослова православная церковь поминает 21 мая – единственного евангелиста из 12 учеников Спасителя, который умер своей смертью в глубокой... 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T21:17+0400

2023-05-19T21:17+0400

2023-05-19T21:17+0400

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"Богословом" апостола церковь назвала за глубину Божественных откровений, возвещенных миру Святым Иоанном. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как Иоанн стал апостолом, о традициях праздника и какие молитвы возносят Богослову. Любимый ученик Иоанна, самого юного и любимого ученика, Спаситель призвал вместе с братом Иаковом на Генисаретском озере (Тивериадское озеро). Сыновья рыбака Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника, последовали за Господом, оставив своего отца и дом. Иоанн, постоянно следовавший за Учителем по всему Крестному пути, был единственным из всех апостолов, который стоял у креста Спасителя на Голгофе, не беспокоясь о собственной безопасности. У подножия Креста Богослов плакал вместе с Богородицей, когда услышал слова распятого Господа, обращенные к Богоматери: "Женщина, вот твой сын!", – и, обращаясь к Иоанну, произнес: "Сын Мой, вот твоя мать!" С этого момента и до самого Успения евангелист служил Богородице верно, никуда из Иерусалима не отлучаясь. По выпавшему жребию апостол проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах. В путешествии за Иоанном Богословом, проповедь которого сопровождалась великими чудесами, следовал его ученик – Прохор. Когда стали преследовать христиан, Иоанна Богослова, вызвав в Рим, приговорили к смерти, однако все попытки язычников убить апостола оказались тщетны, поэтому его сослали на остров Патмос в Эгейском море. Именно там Иоанн Богослов написал в 67-м Апокалипсис, или Книгу Откровений. В Ефес Иоанн Богослов вернулся после длительной ссылки, где примерно в 95-м и написал Евангелие. Преставился Иоанн Богослов, обстоятельства кончины которого по сей день остаются загадочны, в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет. Ученики по требованию Иоанна Богослова похоронили апостола в крестообразной могиле живым, накрыв лицо платом. Однако, вскрыв через некоторое время могилу, не обнаружили в ней тела апостола. Согласно преданию, Господь забрал своего любимого ученика на небо живым, чтобы вернуть на землю перед Своим Вторым пришествием. На могиле Иоанна Богослова каждый год, 21 мая, выступал тонкий слой праха, исцеляющий разные болезни – в память об этом чуде и установлен церковный праздник. Традиции и молитвы В День Иоанна Богослова по традиции идут в церковь, молятся апостолу и просят защиты для себя и семьи, а также здоровья и удачи в любых начинаниях. Молитвы перед иконой Иоанна Богослова помогают обрести крепкую и счастливую семью, бездетным женщинам – счастье материнства, излечиться от болезней, найти хороших друзей и так далее. В День Иоанна Богослова по традиции хозяйки пекли пшеничные пироги, которыми угощали всех, в том числе нищих странников и птиц – Божьих посланников. Это традиция сохранилась до наших дней. Молитвы Иоанну Богослову Молитва первая О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва вторая О великий и всехвальный апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20221008/primety-na-den-apostola-ioanna-bogoslova-2022-chto-nelzya-delat-271147392.html

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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религия , справки , день апостола и евангелиста иоанна богослова, календарь религиозных праздников