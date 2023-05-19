https://sputnik-georgia.ru/20230519/osnovatel-aviakompanii-georgian-airways-privetstvuet-resheniya-prezidenta-rossii-po-gruzii-277839503.html

Основатель авиакомпании Georgian Airways приветствует решения президента России по Грузии

Основатель авиакомпании Georgian Airways приветствует решения президента России по Грузии

Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на осуществление прямых рейсов между Россией и Грузией 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T15:16+0400

2023-05-19T15:16+0400

2023-05-19T15:47+0400

авиасообщение в грузии

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новости

georgian airways

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Group Тамаз Гаиашвили приветствует решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении прямого авиасообщения.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая. Кроме того, с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Немаловажно и то, что это значительно улучшит бизнес-климат между Грузией и Россией – крупнейшим торговым партнером страны, отметил он. Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на получение разрешения выполнять прямые перелеты между Россией и Грузии. С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно, авиакомпания получили соответствующее разрешение от Росавиации.Росавиация выдала разрешение Georgian Airways на полеты между Грузией и Россией>>Кроме того, разрешение на выполнение прямых авиарейсов от авиационных властей Грузии получили две российские авиакомпании – Azimuth и Red Wings. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Авиакомпания Azimuth в пятницу, 20 мая, выполнила первый спустя четыре года прямой авиаперелет из Москвы в Тбилиси, что было сопровождено акцией протеста в Тбилисском аэропорту, организованной несколькими оппозиционными партиями и их сторонниками.Противники возобновления полетов говорят, что это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение в грузии, грузия, новости, georgian airways, владимир путин