https://sputnik-georgia.ru/20230519/skandal-v-shkole-na-zapade-gruzii--pozhiloy-muzhchina-zaderzhan-za-domogatelstvo-do-shkolnitsy-277833430.html
Скандал в школе на западе Грузии – пожилой мужчина задержан за домогательство до школьницы
Скандал в школе на западе Грузии – пожилой мужчина задержан за домогательство до школьницы
По данным СМИ, задержан муж директора школы, который работал водителем и возил учеников 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T13:09+0400
2023-05-19T13:09+0400
2023-05-19T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция задержала 62-летнего мужчину, который обвиняется в принуждении несовершеннолетней школьницы к сексуальным действиям иного характера, говорится в сообщении МВД Грузии. Видеозапись с кадрами, где видно как мужчина, вероятно, осуществляет действие сексуального характера по отношению к школьнице, появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из района Вани (регион Имерети), которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы, который работал водителей и перевозил учеников. По данным следствия, водитель микроавтобуса одной из школ района Вани, во время поездки начал беседу сексуального характера с несовершеннолетней девочкой и прикоснулся к ее телу против ее воли. Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением>>Полиция задержала мужчину в результате проведения следственных мероприятий на основании решения суда. Уголовное дело возбуждено по факту понуждения к иным действиям сексуального характера, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего. Задержанному грозит лишение свободы от девяти до 15 лет. Ранее народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы отреагировать на инцидент своевременно и эффективно. Омбудсмен также призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, леван иоселиани
происшествия, грузия, новости, имерети, леван иоселиани
Скандал в школе на западе Грузии – пожилой мужчина задержан за домогательство до школьницы
13:09 19.05.2023 (обновлено: 13:15 19.05.2023)
По данным СМИ, задержан муж директора школы, который работал водителем и возил учеников
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция задержала 62-летнего мужчину, который обвиняется в принуждении несовершеннолетней школьницы к сексуальным действиям иного характера, говорится в сообщении МВД Грузии.
Видеозапись с кадрами, где видно как мужчина, вероятно, осуществляет действие сексуального характера по отношению к школьнице, появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из района Вани (регион Имерети), которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы, который работал водителей и перевозил учеников.
По данным следствия
, водитель микроавтобуса одной из школ района Вани, во время поездки начал беседу сексуального характера с несовершеннолетней девочкой и прикоснулся к ее телу против ее воли.
Полиция задержала мужчину в результате проведения следственных мероприятий на основании решения суда.
Уголовное дело возбуждено по факту понуждения к иным действиям сексуального характера, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего.
Задержанному грозит лишение свободы от девяти до 15 лет.
Ранее народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы отреагировать на инцидент своевременно и эффективно. Омбудсмен также призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних.