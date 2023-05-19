https://sputnik-georgia.ru/20230519/skandal-v-shkole-na-zapade-gruzii--pozhiloy-muzhchina-zaderzhan-za-domogatelstvo-do-shkolnitsy-277833430.html

Скандал в школе на западе Грузии – пожилой мужчина задержан за домогательство до школьницы

Скандал в школе на западе Грузии – пожилой мужчина задержан за домогательство до школьницы

По данным СМИ, задержан муж директора школы, который работал водителем и возил учеников 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T13:09+0400

2023-05-19T13:09+0400

2023-05-19T13:15+0400

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леван иоселиани

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция задержала 62-летнего мужчину, который обвиняется в принуждении несовершеннолетней школьницы к сексуальным действиям иного характера, говорится в сообщении МВД Грузии. Видеозапись с кадрами, где видно как мужчина, вероятно, осуществляет действие сексуального характера по отношению к школьнице, появились в социальной сети 6 мая. По информации СМИ, речь идет о школьнице из района Вани (регион Имерети), которая обвиняет в сексуальных домогательствах мужа директора школы, который работал водителей и перевозил учеников. По данным следствия, водитель микроавтобуса одной из школ района Вани, во время поездки начал беседу сексуального характера с несовершеннолетней девочкой и прикоснулся к ее телу против ее воли. Скандал в школе на западе Грузии – омбудсмен выступил с заявлением>>Полиция задержала мужчину в результате проведения следственных мероприятий на основании решения суда. Уголовное дело возбуждено по факту понуждения к иным действиям сексуального характера, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего. Задержанному грозит лишение свободы от девяти до 15 лет. Ранее народный защитник Леван Иоселиани призвал следственные органы отреагировать на инцидент своевременно и эффективно. Омбудсмен также призвал все средства массовой информации, независимо от высокого общественного интереса, максимально обеспечить защиту частной жизни детей и учитывать их интересы, чтобы не травмировать несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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