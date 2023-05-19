https://sputnik-georgia.ru/20230519/vuzy-i-proftekhuchilischa-gruzii-i-azerbaydzhana-uspeshno-sotrudnichayut-277841756.html

Вузы и профтехучилища Грузии и Азербайджана успешно сотрудничают

Вузы и профтехучилища Грузии и Азербайджана успешно сотрудничают

Грузинская и азербайджанская стороны выразили готовность еще больше углубить плодотворное сотрудничество в сфере общего образования 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T17:22+0400

2023-05-19T17:22+0400

2023-05-19T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Успешное партнерство между высшими учебными заведениями двух стран, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество между профессиональными образовательными учреждениями было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра образования и науки Азербайджана Эмина Амрулаева в Тбилиси. Особое внимание на встрече стороны уделили отношению двух стран. На встрече было подчеркнуто значение двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования и науки, которое было подписано в 2022 году. Грузинская и азербайджанская стороны выразили готовность еще больше углубить плодотворное сотрудничество в сфере общего образования. Грузия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования >>Гарибашвили и Амрулаев также рассмотрели успешное партнерство между высшими учебными заведениями двух стран, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество между профессиональными образовательными учреждениями. Также было подчеркнуто, что подтверждением успешного сотрудничества является меморандум сотрудничества с дипломатической академией Азербайджана, который подписали Грузинский технический университет, Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Кутаисский международный университет. На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, ректор дипломатической академии Азербайджана Хапиз Пашаев и министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, азербайджан, образование