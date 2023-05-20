https://sputnik-georgia.ru/20230520/dozhdalis-pilot-georgian-airways-prokommentiroval-vozobnovlenie-reysov-tbilisi-moskva-277867352.html

"Дождались": пилот Georgian Airways прокомментировал возобновление рейсов Тбилиси-Москва

"Дождались": пилот Georgian Airways прокомментировал возобновление рейсов Тбилиси-Москва

Первый после четырехлетней паузы прямой рейс Тбилиси-Москва авиакомпании Georgian Airways осуществился утром в субботу 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T11:06+0400

2023-05-20T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Граждане Грузии и России дождались возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой, что выгодно и правильно, заявил командир рейса между двумя столицами авиакомпании Georgian Airways Ираклий Мезвришвили. Первый после четырехлетней паузы прямой рейс Тбилиси-Москва грузинской авиакомпании Georgian Airways осуществился утром в субботу, 20 мая. С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно, авиакомпания получила соответствующее разрешение от Росавиации. Перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737. Накануне, 19 мая, самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси. Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото >>Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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