https://sputnik-georgia.ru/20230520/obscheobrazovatelnyy-proekt-gruzii-nasha-armiya-ushel-na-letnie-kanikuly--277869616.html

Общеобразовательный проект Грузии "Наша армия" ушел на летние каникулы

Общеобразовательный проект Грузии "Наша армия" ушел на летние каникулы

Военные знакомили старшеклассников и студентов с особенностями своей профессии, а также с историями о национальных героях 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T16:47+0400

2023-05-20T16:47+0400

2023-05-20T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Минобороны Грузии завершило проект "Наша армия" в школах и вузах страны для повышения осведомленности молодежи о грузинской армии, сообщает пресс-служба ведомства. Представители Сил обороны Грузии, офицеры и сержанты в течение 2022-2023 учебного года посетили 1 301 общеобразовательную школу в столице и регионах, а также аккредитованные в Грузии высшие учебные заведения. Военные знакомили старшеклассников с особенностями своей профессии, историями о национальных героях, расписанием дня военнослужащего, а также с текущими и планируемыми важными новшествами в силах обороны.Молодежи также рассказывали о возможностях, которые дает получение военного образования, о льготах в армии, об актуальных вопросах международного сотрудничества в области обороны. На встречах, которые состояли как из лекций, так и дискуссий, студенты и преподаватели имели возможность ознакомиться с тематическими видеороликами и фотографиями. Одной из последних школ, которую посетили военные и где провели презентацию перед учениками и учителями, стала государственная школа №12 города Гори. Грузия не будет рисковать своими военными – министр обороны >>Проект "Наша армия", который был приостановлен в течение двух лет из-за пандемии коронавируса и возобновился в 2022-23 учебном году, продолжится и в 2023-2024 учебном году. Он реализуется министерством обороны Грузии при поддержке министерства образования и науки страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, оборона грузии, министерство обороны грузии