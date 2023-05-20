https://sputnik-georgia.ru/20230520/pavilon-gruzii-otkrylsya-na-venetsianskoy-arkhitekturnoy-biennale---foto-277877014.html

Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото

Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото

Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T17:50+0400

2023-05-20T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на XVIII Международной Венецианской архитектурной биеннале, говорится в сообщении грузинского Минкульта. Венецианская архитектурная биеннале открылась 20 мая и продлится до 26 ноября. Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции, отмечают в ведомстве.В церемонии открытия приняли участие посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, кураторы проекта и представители министерства культуры, при финансовой поддержке которого и реализовался проект. Со стороны ведомства комиссаром Венецианской биеннале является куратор современного искусства Магда Гурули.Проект грузинских архитекторов называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе. Проект был выбран в результате конкурса, проведенного министерством, путем тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок. "Проект "Январь, февраль, март" исследует взаимосвязь между течением времени и энергии, человеческими способами самопорождения жизненной энергии, ее использования, распределения и сохранения, энергетической политикой, временностью или постоянством этой политики в исторической реальности", – рассказывают в Минкульте.Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто, президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор.Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек.Примечательно, что в рамках Национального павильона Грузии также организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев могут участвовать 16 молодых художников. Они тоже определены посредством конкурса.Напомним, первая Международная архитектурная выставка была проведена в 1975 году – с тех пор каждые два года известные архитекторы демонстируют свои работы в Венеции. На протяжении многих лет Венецианскую биеннале курировали известные архитекторы и ученые, в том числе Франческо Даль Ко, Ричард Бердетт, Дэвид Чипперфилд, Рем Колхас и Алехандро Аравена. Именно эти мастера сделали эту выставку одним из самых престижных форумов не только для специалистов, но и для любителей архитектуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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архитектура, венеция, грузия, новости, культура, италия