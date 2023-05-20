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https://sputnik-georgia.ru/20230520/pavilon-gruzii-otkrylsya-na-venetsianskoy-arkhitekturnoy-biennale---foto-277877014.html
Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото
Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото
Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T17:50+0400
2023-05-20T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на XVIII Международной Венецианской архитектурной биеннале, говорится в сообщении грузинского Минкульта. Венецианская архитектурная биеннале открылась 20 мая и продлится до 26 ноября. Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции, отмечают в ведомстве.В церемонии открытия приняли участие посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, кураторы проекта и представители министерства культуры, при финансовой поддержке которого и реализовался проект. Со стороны ведомства комиссаром Венецианской биеннале является куратор современного искусства Магда Гурули.Проект грузинских архитекторов называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе. Проект был выбран в результате конкурса, проведенного министерством, путем тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок. "Проект "Январь, февраль, март" исследует взаимосвязь между течением времени и энергии, человеческими способами самопорождения жизненной энергии, ее использования, распределения и сохранения, энергетической политикой, временностью или постоянством этой политики в исторической реальности", – рассказывают в Минкульте.Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто, президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор.Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек.Примечательно, что в рамках Национального павильона Грузии также организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев могут участвовать 16 молодых художников. Они тоже определены посредством конкурса.Напомним, первая Международная архитектурная выставка была проведена в 1975 году – с тех пор каждые два года известные архитекторы демонстируют свои работы в Венеции. На протяжении многих лет Венецианскую биеннале курировали известные архитекторы и ученые, в том числе Франческо Даль Ко, Ричард Бердетт, Дэвид Чипперфилд, Рем Колхас и Алехандро Аравена. Именно эти мастера сделали эту выставку одним из самых престижных форумов не только для специалистов, но и для любителей архитектуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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архитектура, венеция, грузия, новости, культура, италия
архитектура, венеция, грузия, новости, культура, италия

Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото

17:50 20.05.2023 (обновлено: 18:16 20.05.2023)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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НовостиTelegram
Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на XVIII Международной Венецианской архитектурной биеннале, говорится в сообщении грузинского Минкульта.
Венецианская архитектурная биеннале открылась 20 мая и продлится до 26 ноября. Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции, отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В церемонии открытия приняли участие посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, кураторы проекта и представители министерства культуры, при финансовой поддержке которого и реализовался проект.
Со стороны ведомства комиссаром Венецианской биеннале является куратор современного искусства Магда Гурули.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Проект грузинских архитекторов называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе.
Проект был выбран в результате конкурса, проведенного министерством, путем тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Проект "Январь, февраль, март" исследует взаимосвязь между течением времени и энергии, человеческими способами самопорождения жизненной энергии, ее использования, распределения и сохранения, энергетической политикой, временностью или постоянством этой политики в исторической реальности", – рассказывают в Минкульте.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто, президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек.
"Есть одно место, где все эти вопросы справедливости, ресурсов, рас, надежды и страха сходятся и сливаются воедино. Это Африка", – считает Лесли Локко, ганско-шотландский архитектор, академик и писатель.
Примечательно, что в рамках Национального павильона Грузии также организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев могут участвовать 16 молодых художников. Они тоже определены посредством конкурса.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Напомним, первая Международная архитектурная выставка была проведена в 1975 году – с тех пор каждые два года известные архитекторы демонстируют свои работы в Венеции.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На протяжении многих лет Венецианскую биеннале курировали известные архитекторы и ученые, в том числе Франческо Даль Ко, Ричард Бердетт, Дэвид Чипперфилд, Рем Колхас и Алехандро Аравена.
Именно эти мастера сделали эту выставку одним из самых престижных форумов не только для специалистов, но и для любителей архитектуры.
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