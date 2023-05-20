Павильон Грузии открылся на Венецианской архитектурной биеннале – фото
17:50 20.05.2023 (обновлено: 18:16 20.05.2023)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на XVIII Международной Венецианской архитектурной биеннале, говорится в сообщении грузинского Минкульта.
Венецианская архитектурная биеннале открылась 20 мая и продлится до 26 ноября. Грузия впервые после десятилетнего перерыва представила свой национальный павильон в Венеции, отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В церемонии открытия приняли участие посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе, кураторы проекта и представители министерства культуры, при финансовой поддержке которого и реализовался проект.
Со стороны ведомства комиссаром Венецианской биеннале является куратор современного искусства Магда Гурули.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Проект грузинских архитекторов называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе.
Проект был выбран в результате конкурса, проведенного министерством, путем тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Проект "Январь, февраль, март" исследует взаимосвязь между течением времени и энергии, человеческими способами самопорождения жизненной энергии, ее использования, распределения и сохранения, энергетической политикой, временностью или постоянством этой политики в исторической реальности", – рассказывают в Минкульте.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто, президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек.
"Есть одно место, где все эти вопросы справедливости, ресурсов, рас, надежды и страха сходятся и сливаются воедино. Это Африка", – считает Лесли Локко, ганско-шотландский архитектор, академик и писатель.
Примечательно, что в рамках Национального павильона Грузии также организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев могут участвовать 16 молодых художников. Они тоже определены посредством конкурса.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Напомним, первая Международная архитектурная выставка была проведена в 1975 году – с тех пор каждые два года известные архитекторы демонстируют свои работы в Венеции.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
Грузия представлена на Венецианской архитектурной биеннале
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На протяжении многих лет Венецианскую биеннале курировали известные архитекторы и ученые, в том числе Франческо Даль Ко, Ричард Бердетт, Дэвид Чипперфилд, Рем Колхас и Алехандро Аравена.
Именно эти мастера сделали эту выставку одним из самых престижных форумов не только для специалистов, но и для любителей архитектуры.