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Первый за четыре года: самолет из Тбилиси вылетел в Москву
Первый за четыре года: самолет из Тбилиси вылетел в Москву
С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T09:39+0400
2023-05-20T09:39+0400
2023-05-20T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Первый после четырехлетней паузы прямой рейс Тбилиси-Москва грузинской авиакомпании Georgian Airways осуществился в субботу, 20 мая, говорится на сайте аэропорта.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.В Тбилиси снова протестовали: противники прямого авиасообщения с Россией перекрыли центр >>С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно, авиакомпания получила соответствующее разрешение от Росавиации. Перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.Накануне, 19 мая, самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение россии и грузии, georgian airways, росавиация, владимир путин, москва, общество, новости, грузия, россия
авиасообщение россии и грузии, georgian airways, росавиация, владимир путин, москва, общество, новости, грузия, россия
Первый за четыре года: самолет из Тбилиси вылетел в Москву
09:39 20.05.2023 (обновлено: 10:10 20.05.2023)
С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Первый после четырехлетней паузы прямой рейс Тбилиси-Москва грузинской авиакомпании Georgian Airways осуществился в субботу, 20 мая, говорится на сайте аэропорта.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.
С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно, авиакомпания получила соответствующее разрешение от Росавиации. Перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.
Накануне, 19 мая, самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.
Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.