https://sputnik-georgia.ru/20230519/v-tbilisi-snova-protestovali-zakrytyy-tsentr-goroda-iz-za-poletov-277855917.html

В Тбилиси снова протестовали: противники прямого авиасообщения с Россией перекрыли центр

В Тбилиси снова протестовали: противники прямого авиасообщения с Россией перекрыли центр

Ближе к концу протеста полиция задержала несколько человек из-за нарушения правопорядка 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T23:33+0400

2023-05-19T23:33+0400

2023-05-20T00:26+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Несколько тысяч человек вышли на акцию в центре Тбилиси, чтобы опротестовать возобновление прямого сообщения между Грузией и Россией. Митингующие обвинили власти Грузии в том, что они свернули с прозападного курса страны и теперь проводят политику в интересах России. Тем самым, по их словам, власти поставили под угрозу безопасность страны. На акции не было озвучено никаких требований, а лидеры оппозиционных партий, открыто призывавшие население страны на акцию, у микрофона не появлялись. Основной посыл озвучили представители молодежных и неправительственных организаций. Акция против восстановления полетов между РФ и Грузией – МВД распространило заявление >>Акция в целом прошла мирно. Правда, ближе к ее завершению полиция задержала нескольких митингующих за нарушение правопорядка. По данным СМИ, одному из них понадобилась медицинская помощь, и его увезли на скорой. Это была вторая за день акция протеста. Первая прошла у Тбилисского международного аэропорта. Противники возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией начали собираться незадолго до приземления самолета российской авиакомпании "Азимут", совершавшего первый спустя четыре года прямой рейс. Акция была анонсирована несколькими днями ранее, поэтому МВД начало мобилизовать полицейские силы на территории аэропорта с утра. Участников акции не пропустили к залу прилета, поэтому они протестовали неподалеку на улице.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа. В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, акция протеста