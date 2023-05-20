https://sputnik-georgia.ru/20230520/samolet-tbilisi---moskva-prizemlilsya-v-aeroportu-vnukovo-277871548.html

Самолет Тбилиси - Москва приземлился в аэропорту Внуково

Самолет Тбилиси - Москва приземлился в аэропорту Внуково

Общее время в пути составило три с половиной часа 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T15:39+0400

2023-05-20T15:39+0400

2023-05-20T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Первый самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершивший прямой рейс Тбилиси — Москва после четырехлетнего перерыва, приземлился в столице России, в аэропорту Внуково, пишет РИА Новости. Первый после четырехлетней паузы прямой рейс Тбилиси-Москва авиакомпании Georgian Airways осуществился утром в субботу, 20 мая. Самолет вылетел из Международного аэропорта в Тбилиси в 8 часов утра. Самолет приземлился в Москве в 10:16 по местному времени. Общее время в пути составило три с половиной часа. Билеты на первый рейс были проданы за два часа. По словам главы авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который проводил пассажиров рейса из Тбилиси, более 90% населения Грузии довольны возобновлением прямого авиасообщения с Россией. Девятнадцатого мая самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту Тбилиси. На борту находились 86 человек Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси. Задержана часть участников акции у гостиницы в Кахети – в центре внимания семья Лаврова >>Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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