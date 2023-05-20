https://sputnik-georgia.ru/20230520/v-adzharii-perepodgotovili-desyatki-gidov-277879522.html

В Аджарии переподготовили десятки гидов

В Аджарии переподготовили десятки гидов

Тренинги, организуемые департаментом, бесплатны, и в них могут принять участие представители туристического сектора 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Департамент туризма Аджарии провел тренинги 40 начинающим гидам для улучшения обслуживания туристов в регионе, сообщает пресс-служба правительства АР. Тренинги проходят в Батуми и Кобулети с марта. Всего в ходе весенних сессий было обучено около 400 представителей сектора. До конца года Департамент туризма Аджарии планирует мастер-классы, видеоуроки и воркшопы с целью улучшения сервиса.Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт >> Всем участникам курса были выданы специальные сертификаты. В этом году впервые среди участников оказались начинающие турецкоязычные гиды, пользующиеся большим спросом у туристов. Участники курса обучения, который включал в себя как теорию, так и практику, изучили основные азы профессии гида, туристические маршруты Батуми и отработали экскурсии по городу. Вместе с гидами программу обучения прошли менеджеры гостиниц и предприятий общественного питания, работники клининговых служб, официанты и администраторы. Тренинги, организуемые департаментом, бесплатны, и в них могут принять участие представители туристического сектора, работающие в Аджарии. Желающим необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном веб-портале разработки услуг. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, аджария, батуми, новости, общество, грузия