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ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч

ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч

Эта цифра стала максимальным уровнем с 2013 года 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T15:05+0400

2023-05-20T15:05+0400

2023-05-20T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. ВВП на душу населения в Российской Федерации по результатам прошедшего года превысил 15 тысяч долларов, таким образом приблизившись к рекорду 2013 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.Так, ВВП на душу населения по итогам 2022 года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Эта цифра стала максимальным уровнем с 2013 года – тогда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>К слову, среди сотни исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Ощутимее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).Еще в 25 странах показатель снижался. Наиболее значимое падение ВВП на душу населения в мире произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%). В топ-10 также входят Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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