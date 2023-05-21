https://sputnik-georgia.ru/20230521/aviakompaniya-georgian-airways-ne-pustit-prezidenta-gruzii-v-svoi-samolety-277890736.html

Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии в свои самолеты

Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии в свои самолеты

Зурабишвили накануне заявила, что объявляет бойкот авиакомпании из-за того, что Georgian Airways будет летать в Россию 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T17:26+0400

2023-05-21T17:26+0400

2023-05-21T17:34+0400

грузия

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саломе зурабишвили

georgian airways

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах, заявил президент компании Тамаз Гаиашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заявила, что объявляет бойкот авиакомпании из-за того, что Georgian Airways будет летать в Россию. Ранее президент открыто выступила против возобновления прямого авиасообщения между странами. Он обвинил президента Грузии в том, что она никогда не помогала единственной грузинской авиакомпании. "Она никогда не проявляла желания помочь грузинской авиакомпании. Однако, что не удивительно, так она не является президентом Грузии. Всем известно, что любой грузин сделал для Грузии больше, чем госпожа Зурабишвили", – заявил Гаиашвили. Росавиация выдала разрешение Georgian Airways на полеты между Грузией и Россией >>Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину. Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , georgian airways, авиасообщение россии и грузии