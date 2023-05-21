https://sputnik-georgia.ru/20230521/gruziya-po-bronirovaniyu-biletov-na-iyun-ustupaet-u-rossiyan-lish-turtsii---aviaseyls-277892608.html

Грузия по бронированию билетов на июнь уступает у россиян лишь Турции – "Авиасейлс"

Грузия по бронированию билетов на июнь уступает у россиян лишь Турции – "Авиасейлс"

Прямой перелет Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону 21.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в июне из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных. В "Авиасейлс" проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. "Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелет Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону", – сообщили в сервисе. Там отметили, что в Турцию прямой перелет стоит от 10,4 тысячи рублей. "В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой. А в Израиль – от 16 тысяч рублей. Китай также вошел в пятерку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей", – добавили в компании. Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России пока нет – туроператоры >>Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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