https://sputnik-georgia.ru/20230521/kogda-v-gruzii-nachnut-shtrafovat-za-vandalizm-277888997.html

Когда в Грузии начнут штрафовать за вандализм

Когда в Грузии начнут штрафовать за вандализм

Штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T14:41+0400

2023-05-21T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поправки в Кодекс административных нарушений, предполагающие введение наказания за вандализм, вступят в силу 30 мая этого года. Согласно новым нормам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари. Такой же штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом >>Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари или административное заключение на срок до 5 дней. Между тем мэрия Тбилиси уже запустила приложение Fix Tbilisi, благодаря которому горожане могут оповещать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре. Оно объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. До этого жители Тбилиси сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, парламент грузии, вандализм, штраф