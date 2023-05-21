https://sputnik-georgia.ru/20230521/natsbank-gruzii-utverdil-pravila-polzovaniya-otkrytym-bankingom-277891982.html

Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом

Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом

Новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга, тем самым упорядочив эту сферу, говорится в сообщении регулятора. Открытый банкинг – это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей. По данным Нацбанка, новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга. В Грузии появился первый цифровой банк >>Согласно правилам, не банковские институты также получат доступ к открытому банкингу в случае удовлетворения условий Нацбанка. При этом подключение будет доступно для любого субъекта в соответствии с требованиями. Офис инноваций регулятора готов помочь всем заинтересованным субъектам воспользоваться новой возможностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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