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Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом
Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом
Новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T20:32+0400
2023-05-21T20:32+0400
2023-05-21T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга, тем самым упорядочив эту сферу, говорится в сообщении регулятора. Открытый банкинг – это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей. По данным Нацбанка, новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга. В Грузии появился первый цифровой банк >>Согласно правилам, не банковские институты также получат доступ к открытому банкингу в случае удовлетворения условий Нацбанка. При этом подключение будет доступно для любого субъекта в соответствии с требованиями. Офис инноваций регулятора готов помочь всем заинтересованным субъектам воспользоваться новой возможностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом
20:32 21.05.2023 (обновлено: 20:47 21.05.2023)
Новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга, тем самым упорядочив эту сферу, говорится в сообщении регулятора.
Открытый банкинг – это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей.
По данным Нацбанка, новые правил будут обеспечивать защиту, доверие и надежность услуг для всех пользователей открытого банкинга.
Согласно правилам, не банковские институты также получат доступ к открытому банкингу в случае удовлетворения условий Нацбанка.
При этом подключение будет доступно для любого субъекта в соответствии с требованиями.
Офис инноваций регулятора готов помочь всем заинтересованным субъектам воспользоваться новой возможностью.