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Правда о миграции граждан в Грузии: Как менялась картина за последние 10 лет
Правда о миграции граждан в Грузии: Как менялась картина за последние 10 лет
Пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T23:28+0400
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2023-05-21T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За последние 10 лет из Грузии выехали 779,2 тысячи и въехали 534,3 тысячи граждан страны, говорится в данных Национальной службы статистики, предоставленных на запрос депутата парламента. Согласно данным, из покинувших страну в период с 2012 по 2022 год – 444,1 тысячи мужчин и 335,2 тысячи женщин.При этом пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан. Утверждены правила для трудовых мигрантов в Грузии: все новшества >>В среднем по данным за 10 лет каждый год из Грузии за рубеж мигрирует 70,8 тысячи граждан. Что касается вернувшихся в Грузию граждан, то пик их возвращения на родину пришелся на 2020 год, когда в страну вернулись 66,7 тысячи человек. Всего же за 10 лет в страну вернулись 313,7 тысячи мужчин и 220,5 тысячи женщины. Всего же в среднем в год в Грузию возвращаются 48,6 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, миграция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, парламент грузии
грузия, новости, общество, миграция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, парламент грузии
Правда о миграции граждан в Грузии: Как менялась картина за последние 10 лет
23:28 21.05.2023 (обновлено: 23:41 21.05.2023)
Пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За последние 10 лет из Грузии выехали 779,2 тысячи и въехали 534,3 тысячи граждан страны, говорится в данных Национальной службы статистики, предоставленных на запрос депутата парламента.
Согласно данным
, из покинувших страну в период с 2012 по 2022 год – 444,1 тысячи мужчин и 335,2 тысячи женщин.
При этом пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан.
В среднем по данным за 10 лет каждый год из Грузии за рубеж мигрирует 70,8 тысячи граждан.
Что касается вернувшихся в Грузию граждан, то пик их возвращения на родину пришелся на 2020 год, когда в страну вернулись 66,7 тысячи человек. Всего же за 10 лет в страну вернулись 313,7 тысячи мужчин и 220,5 тысячи женщины.
Всего же в среднем в год в Грузию возвращаются 48,6 тысячи человек.