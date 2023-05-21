https://sputnik-georgia.ru/20230521/pravda-o-migratsii-grazhdan-v-gruzii-kak-menyalas-kartina-za-poslednie-10-let-277893347.html

Правда о миграции граждан в Грузии: Как менялась картина за последние 10 лет

Правда о миграции граждан в Грузии: Как менялась картина за последние 10 лет

Пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T23:28+0400

2023-05-21T23:28+0400

2023-05-21T23:41+0400

грузия

новости

общество

миграция

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260142850_0:137:3399:2048_1920x0_80_0_0_49f0f29451156ce564fdfc3dc2070f75.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За последние 10 лет из Грузии выехали 779,2 тысячи и въехали 534,3 тысячи граждан страны, говорится в данных Национальной службы статистики, предоставленных на запрос депутата парламента. Согласно данным, из покинувших страну в период с 2012 по 2022 год – 444,1 тысячи мужчин и 335,2 тысячи женщин.При этом пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан. Утверждены правила для трудовых мигрантов в Грузии: все новшества >>В среднем по данным за 10 лет каждый год из Грузии за рубеж мигрирует 70,8 тысячи граждан. Что касается вернувшихся в Грузию граждан, то пик их возвращения на родину пришелся на 2020 год, когда в страну вернулись 66,7 тысячи человек. Всего же за 10 лет в страну вернулись 313,7 тысячи мужчин и 220,5 тысячи женщины. Всего же в среднем в год в Грузию возвращаются 48,6 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, миграция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, парламент грузии