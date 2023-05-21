https://sputnik-georgia.ru/20230521/registratsiya-zhelayuschikh-poluchit-profobrazovanie-v-gruzii-nachinaetsya-v-mae-277877609.html

Регистрация желающих получить профобразование в Грузии начинается в мае

Регистрация желающих получить профобразование в Грузии начинается в мае

Государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов на различные программы 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T11:54+0400

2023-05-21T11:54+0400

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профколледжи

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общество

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Регистрация граждан, желающих получить профессиональное образование в Грузии, начнется 22 мая и продлится до 10 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Минобразования. В профучилища в 2022 году поступили 14 103 человека, из них 46,6% – женщины и 53,4% – мужчины. К концу года число образовательных учреждений, принимавших студентов на профпрограммы, было 94, из них 42 были государственными, 52 – частными. По информации ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, реализующих программы профобразования, действующие по всей стране. Для поступления в 2023 году по всей Грузии государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов по различным программам профобразования. Кроме того, учитываются индивидуальные потребности желающих продолжить обучение по программам профессионального образования. В 2023 году увеличилось количество интегрированных программ, позволяющих лицам с базовым образованием получать полное общее образование наряду с профессиональным образованием. В результате завершения указанных программ выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании. Регистрация также продолжается для дуальных программ, которые предполагают разделение ответственности между учебным заведением и компанией.Так 50% или более результатов обучения, предусмотренных программой, будут достигнуты в реальной рабочей среде в конкретной компании. Полный список предлагаемых в 2023 году профессиональных учебных заведений и программ и инструкцию по регистрации смотрите на портале vet.emis.ge. Получить консультации по профессиональным программам можно, позвонив по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на адрес электронной почты: info@emis.ge.Для чего в Грузии создали агентство профнавыков? >>С 2021 года Грузия смогла внедрить беспрецедентную и инновационную модель управления. С помощью партнерства частного и госсекторов основано Агентство профнавыков. Согласно десятилетнему плану Минобразования, бюджет профобразования к 2030 году достигнет 730 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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