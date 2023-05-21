Регистрация желающих получить профобразование в Грузии начинается в мае
© photo: Sputnik / Stringer / Глданский профессиональный колледж
© photo: Sputnik / Stringer /
Государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов на различные программы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Регистрация граждан, желающих получить профессиональное образование в Грузии, начнется 22 мая и продлится до 10 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Минобразования.
В профучилища в 2022 году поступили 14 103 человека, из них 46,6% – женщины и 53,4% – мужчины. К концу года число образовательных учреждений, принимавших студентов на профпрограммы, было 94, из них 42 были государственными, 52 – частными.
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli / Глданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli /
По информации ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, реализующих программы профобразования, действующие по всей стране.
Для поступления в 2023 году по всей Грузии государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов по различным программам профобразования.
"Новый подход к приему, который реализуется с 2021 года, обеспечивает повышение доступности профессионального образования и вовлечение в профессиональное образование всех заинтересованных лиц", – говорится в распространенном заявлении.
Кроме того, учитываются индивидуальные потребности желающих продолжить обучение по программам профессионального образования.
В 2023 году увеличилось количество интегрированных программ, позволяющих лицам с базовым образованием получать полное общее образование наряду с профессиональным образованием.
© Sputnik / Levan Avlabreli / Глданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж
© Sputnik / Levan Avlabreli /
В результате завершения указанных программ выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании.
Регистрация также продолжается для дуальных программ, которые предполагают разделение ответственности между учебным заведением и компанией.
Так 50% или более результатов обучения, предусмотренных программой, будут достигнуты в реальной рабочей среде в конкретной компании.
© Sputnik / Levan Avlabreli / Глданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж
© Sputnik / Levan Avlabreli /
Полный список предлагаемых в 2023 году профессиональных учебных заведений и программ и инструкцию по регистрации смотрите на портале vet.emis.ge.
Получить консультации по профессиональным программам можно, позвонив по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на адрес электронной почты: info@emis.ge.
С 2021 года Грузия смогла внедрить беспрецедентную и инновационную модель управления. С помощью партнерства частного и госсекторов основано Агентство профнавыков.
Согласно десятилетнему плану Минобразования, бюджет профобразования к 2030 году достигнет 730 миллионов лари.