https://sputnik-georgia.ru/20230521/samyy-vazhnyy-marketingovyy-festival-goda-proydet-v-tbilisi-277793918.html

Самый важный маркетинговый фестиваль года пройдет в Тбилиси

Самый важный маркетинговый фестиваль года пройдет в Тбилиси

Собственным опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира 21.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Первый международный маркетинговый фестиваль Touch.point пройдет в Тбилиси 9 июня, сообщает Национальная администрация туризма. Своим опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира. В мероприятии примут участие 25 международных и местных спикеров. В частности, в качестве спикеров на мероприятии выступят представители ведущих мировых компаний, таких как Nike, Media.Monks, Smartly.io, известных социальных сетей и другие. Будут презентации, панельные дискуссии, мастер-классы и другое. Международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в Тбилиси в июне >>На фестивале будут обсуждать такие темы, как маркетинг, основанный на данных, бренд и культура, поведение потребителей, инструменты автоматизации маркетинга, цифровой контент и "сторителлинг", маркетинговая метавселенная. Кроме того, у всех посетителей будет возможность принять участие в конкурсе с использованием искусственного интеллекта. А авторы выдающихся работ получат интересные награды от партнеров мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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