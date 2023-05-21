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Самый важный маркетинговый фестиваль года пройдет в Тбилиси
Самый важный маркетинговый фестиваль года пройдет в Тбилиси
Собственным опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T10:56+0400
2023-05-21T10:56+0400
2023-05-21T11:10+0400
фестиваль
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новости
культура
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Первый международный маркетинговый фестиваль Touch.point пройдет в Тбилиси 9 июня, сообщает Национальная администрация туризма. Своим опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира. В мероприятии примут участие 25 международных и местных спикеров. В частности, в качестве спикеров на мероприятии выступят представители ведущих мировых компаний, таких как Nike, Media.Monks, Smartly.io, известных социальных сетей и другие. Будут презентации, панельные дискуссии, мастер-классы и другое. Международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в Тбилиси в июне >>На фестивале будут обсуждать такие темы, как маркетинг, основанный на данных, бренд и культура, поведение потребителей, инструменты автоматизации маркетинга, цифровой контент и "сторителлинг", маркетинговая метавселенная. Кроме того, у всех посетителей будет возможность принять участие в конкурсе с использованием искусственного интеллекта. А авторы выдающихся работ получат интересные награды от партнеров мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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фестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси
фестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси
Самый важный маркетинговый фестиваль года пройдет в Тбилиси
10:56 21.05.2023 (обновлено: 11:10 21.05.2023)
Собственным опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Первый международный маркетинговый фестиваль Touch.point пройдет в Тбилиси 9 июня, сообщает Национальная администрация туризма.
Touch.point уже 6 лет проводит в Грузии международную конференцию для профессионалов, работающих в сфере маркетинга и технологий. Основная цель фестиваля – повышение знаний о маркетинговых технологиях на местном рынке.
Своим опытом на фестивале поделятся более тысячи делегатов из десяти стран мира. В мероприятии примут участие 25 международных и местных спикеров.
В частности, в качестве спикеров на мероприятии выступят представители ведущих мировых компаний, таких как Nike, Media.Monks, Smartly.io, известных социальных сетей и другие. Будут презентации, панельные дискуссии, мастер-классы и другое.
На фестивале будут обсуждать такие темы, как маркетинг, основанный на данных, бренд и культура, поведение потребителей, инструменты автоматизации маркетинга, цифровой контент и "сторителлинг", маркетинговая метавселенная.
Кроме того, у всех посетителей будет возможность принять участие в конкурсе с использованием искусственного интеллекта. А авторы выдающихся работ получат интересные награды от партнеров мероприятия.