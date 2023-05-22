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https://sputnik-georgia.ru/20230522/basilashvili-pokinul-rolan-garros---chernaya-polosa-prodolzhaetsya-277917330.html
Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается
Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается
С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах 22.05.2023, Sputnik Грузия
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2023-05-22T22:59+0400
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грузия
николоз басилашвили
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
ролан гаррос
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии 31-летний Николоз Басилашвили выбыл в первом же матче квалификационной сетки турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Басилашвили занимает 217-е место в опубликованном сегодня рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТП). Басилашвили проиграл 21-летнему итальянцу Джулио Дзеппьери в двух сетах (4:6 1:6). Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге &gt;&gt;В 2022 году грузинский теннисист попал в основную сетку "Ролан Гаррос", где победил американца Максима Кресси (3:6, 2:6, 7:6, 10:8, 6:4, 6:4), а затем проиграл другому американцу Маккензи Макдональд (3:6, 1:6, 4:6). Победителем отрытого первенства Франции в 2022 году стал знаменитый испанец Рафажль Надаль. Он выиграл титул в 14 раз. В этом году Надаль в Париж не поехал. С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, ролан гаррос
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, ролан гаррос

Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается

22:56 22.05.2023 (обновлено: 22:59 22.05.2023)
© photo: Sputnik / Anton Denisov /  / Перейти в фотобанкТретий день "Ролан Гаррос -2013" под угрозой отмены из-за дождя
Третий день Ролан Гаррос -2013 под угрозой отмены из-за дождя - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov /
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С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии 31-летний Николоз Басилашвили выбыл в первом же матче квалификационной сетки турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос".
Басилашвили занимает 217-е место в опубликованном сегодня рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТП).
Басилашвили проиграл 21-летнему итальянцу Джулио Дзеппьери в двух сетах (4:6 1:6).
Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге >>
В 2022 году грузинский теннисист попал в основную сетку "Ролан Гаррос", где победил американца Максима Кресси (3:6, 2:6, 7:6, 10:8, 6:4, 6:4), а затем проиграл другому американцу Маккензи Макдональд (3:6, 1:6, 4:6).
Победителем отрытого первенства Франции в 2022 году стал знаменитый испанец Рафажль Надаль. Он выиграл титул в 14 раз. В этом году Надаль в Париж не поехал.
С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах.
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