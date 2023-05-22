https://sputnik-georgia.ru/20230522/basilashvili-pokinul-rolan-garros---chernaya-polosa-prodolzhaetsya-277917330.html

Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается

Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается

С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии 31-летний Николоз Басилашвили выбыл в первом же матче квалификационной сетки турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Басилашвили занимает 217-е место в опубликованном сегодня рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТП). Басилашвили проиграл 21-летнему итальянцу Джулио Дзеппьери в двух сетах (4:6 1:6). Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге >>В 2022 году грузинский теннисист попал в основную сетку "Ролан Гаррос", где победил американца Максима Кресси (3:6, 2:6, 7:6, 10:8, 6:4, 6:4), а затем проиграл другому американцу Маккензи Макдональд (3:6, 1:6, 4:6). Победителем отрытого первенства Франции в 2022 году стал знаменитый испанец Рафажль Надаль. Он выиграл титул в 14 раз. В этом году Надаль в Париж не поехал. С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, ролан гаррос