https://sputnik-georgia.ru/20230522/basilashvili-pokinul-rolan-garros---chernaya-polosa-prodolzhaetsya-277917330.html
Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается
Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается
С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T22:56+0400
2023-05-22T22:56+0400
2023-05-22T22:59+0400
спорт
новости
грузия
николоз басилашвили
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
ролан гаррос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22766/20/227662072_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de846eb4871afb868075a32f2f0c08ff.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии 31-летний Николоз Басилашвили выбыл в первом же матче квалификационной сетки турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Басилашвили занимает 217-е место в опубликованном сегодня рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТП). Басилашвили проиграл 21-летнему итальянцу Джулио Дзеппьери в двух сетах (4:6 1:6). Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге >>В 2022 году грузинский теннисист попал в основную сетку "Ролан Гаррос", где победил американца Максима Кресси (3:6, 2:6, 7:6, 10:8, 6:4, 6:4), а затем проиграл другому американцу Маккензи Макдональд (3:6, 1:6, 4:6). Победителем отрытого первенства Франции в 2022 году стал знаменитый испанец Рафажль Надаль. Он выиграл титул в 14 раз. В этом году Надаль в Париж не поехал. С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22766/20/227662072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d36b36681cf0ccd69927a31279c187be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, ролан гаррос
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, ролан гаррос
Басилашвили покинул "Ролан Гаррос" – черная полоса продолжается
22:56 22.05.2023 (обновлено: 22:59 22.05.2023)
С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии 31-летний Николоз Басилашвили выбыл в первом же матче квалификационной сетки турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос".
Басилашвили занимает 217-е место в опубликованном сегодня рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АТП).
Басилашвили проиграл 21-летнему итальянцу Джулио Дзеппьери в двух сетах (4:6 1:6).
В 2022 году грузинский теннисист попал в основную сетку "Ролан Гаррос", где победил американца Максима Кресси (3:6, 2:6, 7:6, 10:8, 6:4, 6:4), а затем проиграл другому американцу Маккензи Макдональд (3:6, 1:6, 4:6).
Победителем отрытого первенства Франции в 2022 году стал знаменитый испанец Рафажль Надаль. Он выиграл титул в 14 раз. В этом году Надаль в Париж не поехал.
С начала года грузинский теннисист не смог одержать ни одной победы на престижных турнирах.