https://sputnik-georgia.ru/20230522/memorial-rasstrelyannym-za-podgotovku-antisovetskogo-vosstaniya-ustanovili-v-tbilisi-277907707.html

Мемориал расстрелянным за подготовку антисоветского восстания установили в Тбилиси

Мемориал расстрелянным за подготовку антисоветского восстания установили в Тбилиси

В парке обустроили пространство, где представлены исторические сведения о Военном центре Комитета независимости Грузии 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T15:30+0400

2023-05-22T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Мемориал борцам за независимость Грузии, расстрелянным 100 лет назад за подготовку антисоветского восстания, установлен на месте их казни в парке Ваке в Тбилиси, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. В 2023 году исполняется 100 лет со дня расстрела 15 членов Военного центра Комитета независимости Грузии (КНГ), среди которых были Котэ Абхази, Александр Андроникашвили, Варден Цулукидзе, Ростом Мусхелишвили, Георгий Химшиашвили, за попытку организовать антисоветское восстание. "С сегодняшнего дня в парке Ваке есть место, где можно отдать дань уважения этим героям. Мы должны научить наших детей и донести до них как можно больше информации о том, какие люди жили в Грузии, готовые пожертвовать собой ради свободы и независимости страны", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Нужно сделать все необходимое, чтобы будущие поколения жили в свободной, сильной Грузии.Мемориал установлени при поддержке правительства и Патриархии Грузии. Вместе с мэром Тбилиси цветы к мемориалу возложили спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе. На мероприятии также присутствовали потомки расстрелянных членов Военного центра Комитета независимости. Мемориал и каменный крест освятил священнослужитель. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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