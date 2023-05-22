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Правящая партия лидирует на выборах в парламент Греции
Правящая партия лидирует на выборах в парламент Греции
Премьер заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T07:41+0400
2023-05-22T07:48+0400
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алексис ципрас
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции побеждает со значительным отрывом, она набирает 40,79% голосов и получает 146 мест в 300-местном парламенте после подсчета 97,09% бюллетеней. По данным МВД Греции, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,06% голосов и 71 место в парламенте. Крайне правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 4,46% и получает 16 мест. Явка на выборах составила составила 60,82%. Таким образом, в парламент прошли пять партий, преодолевшие трехпроцентный барьер. Выборы в парламент проходят в Греции &gt;&gt;Выборы проходили по простой пропорциональной системе и "Новая демократия" не сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьер Мицотакис заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов. По заявлениям из штаба правящей партии, повторные выборы могут пройти 25 июня вместо 2 июля. Они пройдут уже по усиленно-пропорциональной системе, и набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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греция, новости, политика, алексис ципрас, парламентские выборы
греция, новости, политика, алексис ципрас, парламентские выборы

Правящая партия лидирует на выборах в парламент Греции

07:41 22.05.2023 (обновлено: 07:48 22.05.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov /  / Перейти в фотобанкГреческий флаг на смотровой площадке Акрополя
Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov /
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Премьер заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на парламентских выборах в Греции побеждает со значительным отрывом, она набирает 40,79% голосов и получает 146 мест в 300-местном парламенте после подсчета 97,09% бюллетеней.
По данным МВД Греции, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,06% голосов и 71 место в парламенте.
Всегреческое социалистическое движение ПАСОК с 11,51% получит 41 мандат. Компартия Греции (КПГ) с 7,21% голосов - 26 мест.
Крайне правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 4,46% и получает 16 мест.
Явка на выборах составила составила 60,82%.
Таким образом, в парламент прошли пять партий, преодолевшие трехпроцентный барьер.
Выборы в парламент проходят в Греции >>
Выборы проходили по простой пропорциональной системе и "Новая демократия" не сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьер Мицотакис заявил, что намерен добиваться создания однопартийного правительства, что означает проведение новых выборов.
По заявлениям из штаба правящей партии, повторные выборы могут пройти 25 июня вместо 2 июля. Они пройдут уже по усиленно-пропорциональной системе, и набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов.
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