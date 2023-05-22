https://sputnik-georgia.ru/20230522/rossiya-snizhaet-eksportnye-poshliny-na-pshenitsu-277896223.html

Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу

Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T08:19+0400

2023-05-22T08:19+0400

2023-05-22T08:19+0400

россия

новости

экономика

зерно

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267095304_621:724:2975:2048_1920x0_80_0_0_271d7581cf3c9eccb6e8869f591f35a9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 24 мая.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 мая включительно уменьшится до 4 644,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - до 1 559,1 рубля, на экспорт кукурузы - до 2 565,8 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 мая включительно составляет 4 727,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 117,8 рубля, кукурузы - 2 364,3 рубля за тонну, передает РИА Новости.Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. Согласно статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, экономика, зерно, в мире