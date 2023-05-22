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Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу
Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T08:19+0400
2023-05-22T08:19+0400
2023-05-22T08:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 24 мая.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 мая включительно уменьшится до 4 644,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - до 1 559,1 рубля, на экспорт кукурузы - до 2 565,8 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 мая включительно составляет 4 727,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 117,8 рубля, кукурузы - 2 364,3 рубля за тонну, передает РИА Новости.Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. Согласно статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, экономика, зерно, в мире
россия, новости, экономика, зерно, в мире
Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 24 мая.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 мая включительно уменьшится до 4 644,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - до 1 559,1 рубля, на экспорт кукурузы - до 2 565,8 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 мая включительно составляет 4 727,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 117,8 рубля, кукурузы - 2 364,3 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. Согласно статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).