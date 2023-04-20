https://sputnik-georgia.ru/20230420/delo-v-tsene--ministr-o-problemakh-proizvoditeley-zerna-v-gruzii-276925799.html

Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии

Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии

Министерство готово оказать фермерам поддержку осенью, чтобы они могли производить еще больше продукции, заявил глава ведомства 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T22:24+0400

2023-04-20T22:24+0400

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грузия

новости

экономика

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

зерно

хлеб

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Проблем с реализацией пшеницы в Грузии нет – производителей не устраивает ее стоимость, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте в рамках "министерского часа". Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому фермерам просто некуда девать собранный урожай. По словам Шамугия, у крупных производителей был очень большой урожай, цена на пшеницу значительно снизилась. "В результате этого на прошлой неделе мы увидели, что цена хлеба в стране уменьшилось, что для нас является первым и самым важным, потому что в нашей стране население должно иметь возможность приобретать этот продукт по более доступным ценам", – сказал Шамугия. На прошлой неделе социальный хлеб в Грузии подешевел на 10 тетри, в связи со снижением стоимости муки. С 2022 года один мешок муки стал дешевле примерно на 15 лари. Сегодня цена одного мешка муки находится в пределах 52-55 лари. Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов >>Как заявил Шамугия, с производителями пшеницы ведомство находится в постоянной коммуникации, а сам министр планирует встретиться с ними лично завтра. Министр подчеркнул, что решить вопрос нужно так, чтобы у фермеров была возможность реализовать продукцию, при условии, что динамика снижения цен на хлеб будет сохранена. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая между тем является самым крупным поставщиком. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу >>По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года). В своем выступлении Шамугия заявил, что ведомство готово оказать фермерам еще большую поддержку осенью, чтобы они могли производить еще больше продукции, снизив ее себестоимость. Прогресс производства По информации Шамугия, производство пшеницы в стране увеличилось на 60% за последние два года. Министр отметил, что достичь этого прогресса удалось благодаря поддержке ведомства. В рамках программы Льготного агрокредита, более чем четырем тысячам фермеров профинансировали оборотные средства, чтобы они могли увеличить площадь посевов. В 2022 году посевные площади пшеницы в стране увеличились на 6 тысяч гектаров. Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату >>"Еще несколько лет назад средняя урожайность не превышала 2 тонны, а в прошлом году по статистике средняя урожайность пшеницы с 1 га составляла около 3 тонн", – сказал Шамугия. По словам министра, задача ведомства – помочь фермерам произвести не 2-3 тонны зерна с 1 гектара, а 5-6 тонн, и иметь больший доступ к финансовым ресурсам, качественному семенному материалу, и в связи с этим дать им возможность снизить себестоимость производимой продукции и иметь возможность ее реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, зерно, хлеб