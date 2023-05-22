https://sputnik-georgia.ru/20230522/sanktsii-protiv-rossii-privedut-gruziyu-k-voennoy-konfrontatsii--papuashvii-277908718.html

Санкции против России приведут Грузию к военной конфронтации – Папуашвили

Санкции против России приведут Грузию к военной конфронтации – Папуашвили

Те, кто говорит ввести антироссийские санкции, не дают Грузии гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности, заявил спикер парламента 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T15:52+0400

2023-05-22T15:52+0400

2023-05-22T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Предложение к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Любое подобное действие, которое касается введения визового режима, закрытия границ, запрет полетов и т. д. – это санкция, что, по словам главы грузинского законодательного органа, означает, что страна идет на эскалацию с Россией. "Эскалация, со своей стороны, подразумевает, что мы входим в спираль, последствия которой нельзя предсказать заранее. Соответственно, когда вместо этого ты вводишь санкции, конечно, ожидается, что будут контрсанкции. Ожидается, что будут ответные меры, что в конечном итоге означает, что будет создана угроза для безопасности нашей страны, для экономического благополучия нашей страны", – отметил он. Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022