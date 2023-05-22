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Семь человек в Грузии нанесли ущерб государству на 80 тысяч долларов – Минфин

Семь человек в Грузии нанесли ущерб государству на 80 тысяч долларов – Минфин

Члены группы изготавливали фальшивые счета-фактуры, тем самым создавав фальшивый актив НДС 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T14:57+0400

2023-05-22T14:57+0400

2023-05-22T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Выявлена группа из семи человек, занимавшихся якобы куплей-продажей древесного материала, нанесших ущерб государству в размере 200 тысяч лари (80 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе Следственной службы Минфина Грузии.В результате следственных мероприятий семь человек привлечены к ответственности по фактам группового умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, и причинения имущественного ущерба государственному бюджету путем изготовления и использования фальшивых налоговых документов. Следствие установило, что обвиняемые от имени управляемых ими компаний по предварительному сговору выписали взаимные фальшивые налоговые счета-фактуры за якобы продажу древесного материала, тем самым создавав фальшивый актив НДС, который впоследствии был использован для покрытия текущих налоговых обязательств. В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета>>Установлено, что в результате преступных действий государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 200 тысяч лари (около 80 тысяч долларов). На данном этапе расследования в пользу бюджета возмещено 70 тысяч лари (около 30 тысяч долларов) в качестве возмещения ущерба. Принимаются соответствующие меры для обеспечения полного возмещения причиненного ущерба. Следствие ведется по статьям 210, 185 и 218 Уголовного кодекса Грузии –"Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Уклонение от уплаты налогов", которые предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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