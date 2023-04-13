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В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета
В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета
На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T19:22+0400
2023-04-13T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила четверым гражданам страны обвинение в присвоении средств из госбюджета на сумму почти в полмиллиона лари. На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну. В ходе расследования, проведенного следственной службой Минфина, установлено, что в 2020-2021 годах от имени различных предприятий обвиняемые, используя поддельную налоговую документацию, завладели 498 978 лари (около 195 тысяч долларов), принадлежащими госбюджету.Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники &gt;&gt;Злоумышленники от имени своих "бездействующих компаний", на основании изготовленных поддельных налоговых документов, создавали так называемые фиктивные активы НДС и использовали их для покрытия существующих обязательств перед государством. Таким образом, обвиняемые обманным путем причинили госбюджету материальный ущерб в размере 277 823 лари. Остальные деньги из государственного бюджета члены преступной группы перечисляли на принадлежащие им банковские счета, а затем обналичивали. В результате этого они обманным путем завладели 221 155 лари, принадлежащими госбюджету. Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие &gt;&gt;Правоохранители на основании решения суда 7 апреля задержали двоих участников преступления. Всем четверым обвиняемым предъявлено обвинение в "Мошенничестве", "Причинение имущественного ущерба обманным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт". Грозит им от шести до девяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии

В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета

19:22 13.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Здание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила четверым гражданам страны обвинение в присвоении средств из госбюджета на сумму почти в полмиллиона лари.
На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну.
В ходе расследования, проведенного следственной службой Минфина, установлено, что в 2020-2021 годах от имени различных предприятий обвиняемые, используя поддельную налоговую документацию, завладели 498 978 лари (около 195 тысяч долларов), принадлежащими госбюджету.
Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники >>
Злоумышленники от имени своих "бездействующих компаний", на основании изготовленных поддельных налоговых документов, создавали так называемые фиктивные активы НДС и использовали их для покрытия существующих обязательств перед государством. Таким образом, обвиняемые обманным путем причинили госбюджету материальный ущерб в размере 277 823 лари.
Остальные деньги из государственного бюджета члены преступной группы перечисляли на принадлежащие им банковские счета, а затем обналичивали. В результате этого они обманным путем завладели 221 155 лари, принадлежащими госбюджету.
Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие >>
Правоохранители на основании решения суда 7 апреля задержали двоих участников преступления. Всем четверым обвиняемым предъявлено обвинение в "Мошенничестве", "Причинение имущественного ущерба обманным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт".
Грозит им от шести до девяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.
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