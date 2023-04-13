https://sputnik-georgia.ru/20230413/v-gruzii--moshenniki-prisvoili-sotni-tysyach-lari-iz-gosbyudzheta-276712164.html

В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета

В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета

На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T19:22+0400

2023-04-13T19:22+0400

2023-04-13T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила четверым гражданам страны обвинение в присвоении средств из госбюджета на сумму почти в полмиллиона лари. На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну. В ходе расследования, проведенного следственной службой Минфина, установлено, что в 2020-2021 годах от имени различных предприятий обвиняемые, используя поддельную налоговую документацию, завладели 498 978 лари (около 195 тысяч долларов), принадлежащими госбюджету.Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники >>Злоумышленники от имени своих "бездействующих компаний", на основании изготовленных поддельных налоговых документов, создавали так называемые фиктивные активы НДС и использовали их для покрытия существующих обязательств перед государством. Таким образом, обвиняемые обманным путем причинили госбюджету материальный ущерб в размере 277 823 лари. Остальные деньги из государственного бюджета члены преступной группы перечисляли на принадлежащие им банковские счета, а затем обналичивали. В результате этого они обманным путем завладели 221 155 лари, принадлежащими госбюджету. Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие >>Правоохранители на основании решения суда 7 апреля задержали двоих участников преступления. Всем четверым обвиняемым предъявлено обвинение в "Мошенничестве", "Причинение имущественного ущерба обманным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт". Грозит им от шести до девяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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