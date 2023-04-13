https://sputnik-georgia.ru/20230413/v-gruzii--moshenniki-prisvoili-sotni-tysyach-lari-iz-gosbyudzheta-276712164.html
В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета
В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета
На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T19:22+0400
2023-04-13T19:22+0400
2023-04-13T19:22+0400
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новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила четверым гражданам страны обвинение в присвоении средств из госбюджета на сумму почти в полмиллиона лари. На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну. В ходе расследования, проведенного следственной службой Минфина, установлено, что в 2020-2021 годах от имени различных предприятий обвиняемые, используя поддельную налоговую документацию, завладели 498 978 лари (около 195 тысяч долларов), принадлежащими госбюджету.Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники >>Злоумышленники от имени своих "бездействующих компаний", на основании изготовленных поддельных налоговых документов, создавали так называемые фиктивные активы НДС и использовали их для покрытия существующих обязательств перед государством. Таким образом, обвиняемые обманным путем причинили госбюджету материальный ущерб в размере 277 823 лари. Остальные деньги из государственного бюджета члены преступной группы перечисляли на принадлежащие им банковские счета, а затем обналичивали. В результате этого они обманным путем завладели 221 155 лари, принадлежащими госбюджету. Мошенничество с квартирами и использование имени Генпрокурора – в Грузии идет следствие >>Правоохранители на основании решения суда 7 апреля задержали двоих участников преступления. Всем четверым обвиняемым предъявлено обвинение в "Мошенничестве", "Причинение имущественного ущерба обманным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт". Грозит им от шести до девяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета
На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила четверым гражданам страны обвинение в присвоении средств из госбюджета на сумму почти в полмиллиона лари.
На основании ходатайства прокуратуры двоих суд отправил под арест на время следствия, а для двоих назначил залог и запретил покидать страну.
В ходе расследования, проведенного следственной службой Минфина, установлено, что в 2020-2021 годах от имени различных предприятий обвиняемые, используя поддельную налоговую документацию, завладели 498 978 лари (около 195 тысяч долларов), принадлежащими госбюджету.
Злоумышленники от имени своих "бездействующих компаний", на основании изготовленных поддельных налоговых документов, создавали так называемые фиктивные активы НДС и использовали их для покрытия существующих обязательств перед государством. Таким образом, обвиняемые обманным путем причинили госбюджету материальный ущерб в размере 277 823 лари.
Остальные деньги из государственного бюджета члены преступной группы перечисляли на принадлежащие им банковские счета, а затем обналичивали. В результате этого они обманным путем завладели 221 155 лари, принадлежащими госбюджету.
Правоохранители на основании решения суда 7 апреля задержали двоих участников преступления. Всем четверым обвиняемым предъявлено обвинение в "Мошенничестве", "Причинение имущественного ущерба обманным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт".
Грозит им от шести до девяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.