https://sputnik-georgia.ru/20230522/strasti-vokrug-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii--oppozitsiyu-prizvali-k-konsultatsiyam-277909509.html
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозицию призвали к консультациям
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозицию призвали к консультациям
На прошлой неделе удалось заполнить три из пяти вакантных мест в Высшем совете юстиции Грузии, за этим последовал скандал в оппозиции 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T16:18+0400
2023-05-22T16:18+0400
2023-05-22T16:35+0400
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грузия
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шалва папуашвили
высший совет юстиции
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал депутатов от оппозиционных партий начать консультации с коллегами из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по поводу кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции. На прошлой неделе ни один из четырех кандидатов, Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе, которые претендуют на две вакантные места Высшем совете юстиции, не смогли получить необходимое количество голосов (минимум 90). Парламент Грузии на следующей пленарной неделе будет голосовать за этих кандидатов повторно.При этом глава законодательного органа отметил, что прошла неделя и до сих пор не была озвучена аргументированная критика в связи с указанными кандидатами.У парламентского большинства в настоящее время 84 депутата, и для избрания кандидатов ему нужно договорится с оппозицией. По предварительным данным, большинство оппозиционных партий готовы поддержать кандидатуру Гоги Кикилишвили и Нино Нишнианидзе. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии продолжаются>>Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли. На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава.Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве" – Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того как их обвинили в сговоре с властью.Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, высший совет юстиции
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, высший совет юстиции
Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозицию призвали к консультациям
16:18 22.05.2023 (обновлено: 16:35 22.05.2023)
На прошлой неделе удалось заполнить три из пяти вакантных мест в Высшем совете юстиции Грузии, за этим последовал скандал в оппозиции
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал депутатов от оппозиционных партий начать консультации с коллегами из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по поводу кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции.
На прошлой неделе ни один из четырех кандидатов, Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе, которые претендуют на две вакантные места Высшем совете юстиции, не смогли получить необходимое количество голосов (минимум 90). Парламент Грузии на следующей пленарной неделе будет голосовать за этих кандидатов повторно.
"Есть одна неделя, и я призываю оппозицию подумать по поводу этих четырех кандидатов. Провести консультации с фракцией "Грузинская мечта", – заявил Папуашвили журналистам.
При этом глава законодательного органа отметил, что прошла неделя и до сих пор не была озвучена аргументированная критика в связи с указанными кандидатами.
"В течение недели они же могли что-то сказать об этих четырех кандидатах? Поэтому это показывает, что по отношению к кандидатам нет никакой претензии", – подчеркнул Папуашвили.
У парламентского большинства в настоящее время 84 депутата, и для избрания кандидатов ему нужно договорится с оппозицией. По предварительным данным, большинство оппозиционных партий готовы поддержать кандидатуру Гоги Кикилишвили и Нино Нишнианидзе.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли.
На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава.
Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве" – Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того как их обвинили в сговоре с властью.
Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии.