https://sputnik-georgia.ru/20230518/vysshiy-sovet-yustitsii-snova-ne-ukomplektovan-oppozitsiya-i-vlasti-razoshlis-vo-mneniyakh-277817290.html

Высший совет юстиции снова не укомплектован: оппозиция и власти разошлись во мнениях

Высший совет юстиции снова не укомплектован: оппозиция и власти разошлись во мнениях

Трое кандидатов не смогли набрать необходимого количества голосов для того, чтобы стать членами Высшего совета юстиции 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T18:35+0400

2023-05-18T18:35+0400

2023-05-18T18:35+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии не смогли договорится по поводу кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции и отложили голосование на две недели. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли.Демарш с продолжением: как парламент Грузии выбирал членов Высшего совета юстиции?>>На сегодняшнем заседании ни один из четырех кандидатов - Русудан Квиникадзе, Гога Кикалашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе не смогли получить необходимую 90 депутатов для того, чтобы занять место в совете. Парламент Грузии на следующей пленарной неделе будет голосовать за этих кандидатов повторно. У парламентского большинства в настоящее время 84 депутата и для избрания кандидатов ему нужно договорится с оппозицией. Накануне правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета - Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава. Два места остаются вакантными. Попытка договориться Между тем на второй день оппозиция заговорила о возможности консенсуса. По предварительным данным, большинство оппозиционных партий готовы поддержать Гогу Кикалишвили и Нино Нишнианидзе. "Может пора увидеть, что необходимы встречные шаги. Когда нам надо выбрать пять кандидатов, встречные шаги означают, что я учту вашу позицию и так проголосовал за кого-то", - сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили. Фракция "Нацдвижения" теряет депутатов в парламенте Грузии>>Между тем уже депутат Нато Чхеидзе, которая была среди тех оппозиционных депутатов, которые накануне проголосовали за трех членов Совета, и после этого покинула фракцию "Единое национальное движение", заявила о возможных кулуарных договоренностях между оппозицией и правящей партией. "Как видно, действовала формула 4 на 1, которая была не до конца достоверной и понятной оппозиционными группами", - сказала Чхеидзе. Этот сговор сразу же опроверг глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Формулы четыре к одному, три к двум и подобное неприемлемы. Все кандидаты должны быть избраны по критериям – компетенция, добросовестность и непредвзятость. А вот формула четыре к одному означает как раз предвзятость, и для нас это принципиально неприемлемо", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что все трое членов Высшего совета юстиции, уже избранные парламентом, отвечают всем критериям. Однако оппозиции не понравилась позиция кандидатов в члены Высшего совета юстиции касательно положения дел в судебной системе. А позже ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии.Накануне член фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" Ника Мачутадзе заявил, что парламентская оппозиция в целях достижения консенсуса обсуждала с властями разные варианты. Речь шла о том, сколько мест в Высшем совете юстиции достанется кандидатам, которые предпочтительны для властей и сколько для кандидатов, которые являются приемлемыми для оппозиции – два к трем и даже один к четырем в пользу оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, высший совет юстиции