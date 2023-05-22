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В Грузии опровергли начало регулярных грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
В Грузии опровергли начало регулярных грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
Речь идет о случае, когда судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T17:22+0400
2023-05-22T17:22+0400
2023-05-22T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство морского транспорта Грузии опровергло информацию о начале регулярных морских перевозок между грузинским городом Батуми и российским Новороссийском, говорится в сообщении, распространенном агентством. В армянских СМИ 22 мая появилась информация о том, что армянская транспортная компания C&M International намерена осуществлять перевозки на грузовом пароме между Новороссийском и Батуми с частотой минимум раз в неделю. Якобы первый такой рейс из Новороссийска в Батуми состоялся 18 апреля. Как пояснили в агентстве, речь идет о случае, когда судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми. "Следует подчеркнуть, что это не регулярный рейс и носит полностью коммерческий характер, который осуществляется систематически. Компания-владелец указанного судна, не найденного в санкционном списке, по-прежнему планирует выполнять коммерческие рейсы", – говорится в сообщении. Что касается груза, то он полностью транзитный и предназначен для Армении. Когда будет запущен паром Поти-Кавказ – мнение Минэкономики Армении >>Как отмечено в сообщении, Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со Службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находится под санкциями, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять соответствующие процедуры. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, армения, агентство морского транспорта, батумский морской порт, россия, паромная переправа
грузия, новости, политика, экономика, армения, агентство морского транспорта, батумский морской порт, россия, паромная переправа
В Грузии опровергли начало регулярных грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
Речь идет о случае, когда судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство морского транспорта Грузии опровергло информацию о начале регулярных морских перевозок между грузинским городом Батуми и российским Новороссийском, говорится в сообщении, распространенном агентством.
В армянских СМИ 22 мая появилась информация о том, что армянская транспортная компания C&M International намерена осуществлять перевозки на грузовом пароме между Новороссийском и Батуми с частотой минимум раз в неделю. Якобы первый такой рейс из Новороссийска в Батуми состоялся 18 апреля.
"Информация, распространенная отдельными армянскими СМИ о начале регулярного морского сообщения между Батуми и российским городом Новороссийск с апреля этого года, интерпретируема и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Как пояснили в агентстве, речь идет о случае, когда судно Haci Musa Ucak под флагом Палау (IMO 9128544) в апреле совершило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми.
"Следует подчеркнуть, что это не регулярный рейс и носит полностью коммерческий характер, который осуществляется систематически. Компания-владелец указанного судна, не найденного в санкционном списке, по-прежнему планирует выполнять коммерческие рейсы", – говорится в сообщении.
Что касается груза, то он полностью транзитный и предназначен для Армении.
Как отмечено в сообщении, Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со Службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находится под санкциями, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять соответствующие процедуры.
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.