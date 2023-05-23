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Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
Изменения вносятся в связи с подготовкой ко Дню независимости страны 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T19:46+0400
2023-05-23T19:46+0400
2023-05-23T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Автомобильное движение на Площади Свободы в центре Тбилиси в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости полностью ограничат с 20:00 до 23:00 часов 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 г. независимости страны Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. По информации мэрии, будет запрещено движение транспорта с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиана до площади Свободы. Жестокое убийство таксиста на юге Грузии – полиция задержала двоих >>Транспортные средства, движущиеся с правой и левой набережной реки Куры (Мтквари) в сторону площади Свободы, смогут доехать до пандуса у моста Бараташвили, в частности до начала улицы Александра Пушкина. Проехать с улицы Николоза Бараташвили в направлении проспекта Руставели можно будет по улице Табукашвили. Движение по проспекту Шота Руставели будет возможно до ТЦ "Галерея" и в обратном направлении. Автобусы N350, N371 и N344, а также микроавтобус N547 вместо улицы Котэ Абхази будут ездить с улицы Горгасали в сторону площади Европы. Затем через левую набережную и мост Бараташвили они свяжутся с улицей Бараташвили. Часть общественного транспорта, которая движется с проспекта Меликишвили на улицу Бараташвили, сможет двигаться до станции метро "Площадь Свободы", после чего развернуться у ТЦ "Галерея".Далее, чтобы связаться с улицей Бараташвили, можно двигаться через улицы Георгия Чантурия и Сулико Вирсаладзе и правую набережную, после чего продолжить путь по установленной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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транспорт, транспорт в грузии, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, тбилиси, грузия, новости, общество, день независимости, день независимости, день независимости грузии
транспорт, транспорт в грузии, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, тбилиси, грузия, новости, общество, день независимости, день независимости, день независимости грузии
Движение транспорта временно ограничат в центре Тбилиси
Изменения вносятся в связи с подготовкой ко Дню независимости страны
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Автомобильное движение на Площади Свободы в центре Тбилиси в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости полностью ограничат с 20:00 до 23:00 часов 23 мая, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 г. независимости страны Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
По информации мэрии, будет запрещено движение транспорта с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиана до площади Свободы.
Транспортные средства, движущиеся с правой и левой набережной реки Куры (Мтквари) в сторону площади Свободы, смогут доехать до пандуса у моста Бараташвили, в частности до начала улицы Александра Пушкина.
Проехать с улицы Николоза Бараташвили в направлении проспекта Руставели можно будет по улице Табукашвили. Движение по проспекту Шота Руставели будет возможно до ТЦ "Галерея" и в обратном направлении.
Автобусы N350, N371 и N344, а также микроавтобус N547 вместо улицы Котэ Абхази будут ездить с улицы Горгасали в сторону площади Европы. Затем через левую набережную и мост Бараташвили они свяжутся с улицей Бараташвили.
Часть общественного транспорта, которая движется с проспекта Меликишвили на улицу Бараташвили, сможет двигаться до станции метро "Площадь Свободы", после чего развернуться у ТЦ "Галерея".
Далее, чтобы связаться с улицей Бараташвили, можно двигаться через улицы Георгия Чантурия и Сулико Вирсаладзе и правую набережную, после чего продолжить путь по установленной схеме.