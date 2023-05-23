https://sputnik-georgia.ru/20230523/gruziya-i-vengriya-dogovorilis-ob-usilenii-torgovykh-svyazey-277928035.html
Грузия и Венгрия договорились об усилении торговых связей
Грузия и Венгрия договорились об усилении торговых связей
На встрече стороны обсудили укрепление сотрудничества в различных сферах, в том числе о возможностях увеличения экспорта вина из Грузии 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T12:04+0400
2023-05-23T12:04+0400
2023-05-23T13:36+0400
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отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Министры сельского хозяйства Грузии и Венгрии Отар Шамугия и Иштван Надь подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития торговли агропродовольственными товарами между странами, сообщили на сайте грузинского ведомства. На официальной встрече, состоявшейся в грузинском Минсельхозе, стороны обсудили инвестиционные возможности Грузии, перспективы углубления сотрудничества в направлении экспорта меда и вина. Венгерский министр выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами принесет ощутимые и взаимовыгодные результаты уже в ближайшем будущем.По словам Шамугия, для Грузии, как страны, желающей получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, особенно важна поддержка Венгрии, партнерское сотрудничество и обмен опытом. Министр рассказал о важности дипломатических и партнерских отношений с Венгрией, и проинформировал своего венгерского коллегу о благоприятной среде для ведения бизнеса в Грузии. Существуют все условия для того, чтобы помочь бизнес-сектору наладить связи, привлечь инвестиции в те отрасли, которые могут быть привлекательными для венгерской стороны, отметил он.Кроме того, на встрече затронули важность обмена знаниями и опытом в направлении развития молочного хозяйства животноводства. Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште>>В рамках визита венгерская делегация посетила опытно-демонстрационную базу многолетних культур Научно-исследовательского центра сельского хозяйства в Джигаура (регион Мцхета-Мтианети). Гости ознакомились с историей виноградарства и виноделия в Грузии, потенциалом страны в этом направлении, винами из редких грузинских сортов винограда. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 11,6% по сравнению с 2021 годом и составил 60,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, венгрия, отар шамугия
экономика, грузия, новости, венгрия, отар шамугия
Грузия и Венгрия договорились об усилении торговых связей
12:04 23.05.2023 (обновлено: 13:36 23.05.2023)
На встрече стороны обсудили укрепление сотрудничества в различных сферах, в том числе о возможностях увеличения экспорта вина из Грузии
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Министры сельского хозяйства Грузии и Венгрии Отар Шамугия и Иштван Надь подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития торговли агропродовольственными товарами между странами, сообщили на сайте грузинского ведомства.
На официальной встрече, состоявшейся в грузинском Минсельхозе, стороны обсудили инвестиционные возможности Грузии, перспективы углубления сотрудничества в направлении экспорта меда и вина.
"Грузия имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Думаю, подписанный меморандум создаст прочную основу для дальнейшего углубления существующих отношений", – сказал Надь.
Венгерский министр выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами принесет ощутимые и взаимовыгодные результаты уже в ближайшем будущем.
По словам Шамугия, для Грузии, как страны, желающей получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, особенно важна поддержка Венгрии, партнерское сотрудничество и обмен опытом.
Министр рассказал о важности дипломатических и партнерских отношений с Венгрией, и проинформировал своего венгерского коллегу о благоприятной среде для ведения бизнеса в Грузии.
"На встрече с министром сельского хозяйства Венгрии мы говорили об укреплении сотрудничества в различных сферах, в том числе о возможностях увеличения экспорта вина", – сказал Шамугия.
Существуют все условия для того, чтобы помочь бизнес-сектору наладить связи, привлечь инвестиции в те отрасли, которые могут быть привлекательными для венгерской стороны, отметил он.
Кроме того, на встрече затронули важность обмена знаниями и опытом в направлении развития молочного хозяйства животноводства.
В рамках визита венгерская делегация посетила опытно-демонстрационную базу многолетних культур Научно-исследовательского центра сельского хозяйства в Джигаура (регион Мцхета-Мтианети).
Гости ознакомились с историей виноградарства и виноделия в Грузии, потенциалом страны в этом направлении, винами из редких грузинских сортов винограда.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.
В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 11,6% по сравнению с 2021 годом и составил 60,7 миллиона долларов.