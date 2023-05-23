https://sputnik-georgia.ru/20230523/gruziya-i-vengriya-dogovorilis-ob-usilenii-torgovykh-svyazey-277928035.html

Грузия и Венгрия договорились об усилении торговых связей

Грузия и Венгрия договорились об усилении торговых связей

На встрече стороны обсудили укрепление сотрудничества в различных сферах, в том числе о возможностях увеличения экспорта вина из Грузии 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T12:04+0400

2023-05-23T12:04+0400

2023-05-23T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Министры сельского хозяйства Грузии и Венгрии Отар Шамугия и Иштван Надь подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития торговли агропродовольственными товарами между странами, сообщили на сайте грузинского ведомства. На официальной встрече, состоявшейся в грузинском Минсельхозе, стороны обсудили инвестиционные возможности Грузии, перспективы углубления сотрудничества в направлении экспорта меда и вина. Венгерский министр выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами принесет ощутимые и взаимовыгодные результаты уже в ближайшем будущем.По словам Шамугия, для Грузии, как страны, желающей получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, особенно важна поддержка Венгрии, партнерское сотрудничество и обмен опытом. Министр рассказал о важности дипломатических и партнерских отношений с Венгрией, и проинформировал своего венгерского коллегу о благоприятной среде для ведения бизнеса в Грузии. Существуют все условия для того, чтобы помочь бизнес-сектору наладить связи, привлечь инвестиции в те отрасли, которые могут быть привлекательными для венгерской стороны, отметил он.Кроме того, на встрече затронули важность обмена знаниями и опытом в направлении развития молочного хозяйства животноводства. Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште>>В рамках визита венгерская делегация посетила опытно-демонстрационную базу многолетних культур Научно-исследовательского центра сельского хозяйства в Джигаура (регион Мцхета-Мтианети). Гости ознакомились с историей виноградарства и виноделия в Грузии, потенциалом страны в этом направлении, винами из редких грузинских сортов винограда. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 11,6% по сравнению с 2021 годом и составил 60,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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