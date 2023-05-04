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Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште
Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште
Премьеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T19:56+0400
2023-05-04T19:56+0400
2023-05-04T20:21+0400
новости
грузия
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ираклий гарибашвили
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венгрия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Перспективы углубления экономического сотрудничества между Грузией и Венгрией в сферах торговли, инвестиций, туризма, сельского хозяйства обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. Премьер-министр Грузии прибыл в Будапешт для участия в ежегодной конференции (CPAC), которая проходит 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны. Беседа на встрече коснулась существующих отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться >>На встрече была затронута важность проведения ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), а также прозвучавшие на конференции сообщения, большинство из которых представляют собой общие для многих стран ценности. По словам Гарибашвили, Грузия по-прежнему верна цели полной реализации имеющегося потенциала по дальнейшему укреплению экономического сотрудничества с Венгрией. Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>>На встрече обсуждались перспективы интеграции Грузии в Евросоюз. Стороны отметили значение заявлений Венгрии в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата. По словам Гарибашвили, большая часть рекомендаций выполнена, и, учитывая достигнутый прогресс, Грузия заслуживает статуса кандидата, которого страна ждет к концу года. Премьер Грузии: мир больше не будет таким, как прежде >>После встречи состоялся рабочий обед в честь премьер-министра Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья". Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения в мае 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия
Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште
19:56 04.05.2023 (обновлено: 20:21 04.05.2023)
Премьеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Перспективы углубления экономического сотрудничества между Грузией и Венгрией в сферах торговли, инвестиций, туризма, сельского хозяйства обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште.
Премьер-министр Грузии прибыл в Будапешт для участия в ежегодной конференции (CPAC), которая проходит 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны.
Беседа на встрече коснулась существующих отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
На встрече была затронута важность проведения ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), а также прозвучавшие на конференции сообщения, большинство из которых представляют собой общие для многих стран ценности.
По словам Гарибашвили, Грузия по-прежнему верна цели полной реализации имеющегося потенциала по дальнейшему укреплению экономического сотрудничества с Венгрией.
На встрече обсуждались перспективы интеграции Грузии в Евросоюз. Стороны отметили значение заявлений Венгрии в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата.
По словам Гарибашвили, большая часть рекомендаций выполнена, и, учитывая достигнутый прогресс, Грузия заслуживает статуса кандидата, которого страна ждет к концу года.
После встречи состоялся рабочий обед в честь премьер-министра Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения в мае 1992 года.