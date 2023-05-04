https://sputnik-georgia.ru/20230504/torgovlya-investitsii-turizm---chto-obsudili-premer-gruzii-i-vengrii-v-budapeshte-277354754.html

Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште

Торговля, инвестиции, туризм – что обсудили премьеры Грузии и Венгрии в Будапеште

Премьеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T19:56+0400

2023-05-04T19:56+0400

2023-05-04T20:21+0400

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грузия

политика

ираклий гарибашвили

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венгрия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Перспективы углубления экономического сотрудничества между Грузией и Венгрией в сферах торговли, инвестиций, туризма, сельского хозяйства обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. Премьер-министр Грузии прибыл в Будапешт для участия в ежегодной конференции (CPAC), которая проходит 4-5 мая. В этом году конференция проходит под лозунгом "Мы стоим вместе". Среди участников мероприятия есть и грузинская делегации во главе с премьером страны. Беседа на встрече коснулась существующих отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться >>На встрече была затронута важность проведения ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), а также прозвучавшие на конференции сообщения, большинство из которых представляют собой общие для многих стран ценности. По словам Гарибашвили, Грузия по-прежнему верна цели полной реализации имеющегося потенциала по дальнейшему укреплению экономического сотрудничества с Венгрией. Несмотря на провокации, мы смогли обеспечить мир в Грузии – премьер>>На встрече обсуждались перспективы интеграции Грузии в Евросоюз. Стороны отметили значение заявлений Венгрии в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата. По словам Гарибашвили, большая часть рекомендаций выполнена, и, учитывая достигнутый прогресс, Грузия заслуживает статуса кандидата, которого страна ждет к концу года. Премьер Грузии: мир больше не будет таким, как прежде >>После встречи состоялся рабочий обед в честь премьер-министра Ираклия Гарибашвили и грузинской делегации от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья". Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения в мае 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия