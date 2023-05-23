https://sputnik-georgia.ru/20230523/ioseliani-vozglavila-nablyudatelnyy-sovet-ooo-morskoy-port-anakliya-277931925.html

Иоселиани возглавила наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия"

Иоселиани возглавила наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия"

Строительство нового глубоководного порта в Грузии должно возобновиться осенью 2023 года 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T13:53+0400

2023-05-23T13:53+0400

2023-05-23T14:11+0400

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консорциум развития анаклия

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия" возглавила бывший директор Агентства морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани. ООО "Морской порт Анаклия" было основано в марте 2023 года, после того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети). Новая государственная компания, как заявил ранее глава Минэкономики Леван Давиташвили, обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Когда в Грузии начнется строительство порта Анаклия?>>Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру. Частный инвестор будет выбран исходя из квалификационных критериев и условий предложения. Потенциальные инвесторы могут подать заявку на квалификацию до 19 июня, а предоставить предложения – до 28 июля. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, поти, леван давиташвили, консорциум развития анаклия, агентство морского транспорта