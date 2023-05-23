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Как отразится на туризме морское сообщение между Сочи и Батуми
Как отразится на туризме морское сообщение между Сочи и Батуми
Из курортного города Батуми в Сочи до начала пандемии курсировало быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T10:49+0400
2023-05-23T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Возобновление морского сообщения между курортными городами Сочи и Батуми - перспективное направление, которое бы пользовалось спросом среди туристов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Между городами ходило быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", однако в 2020 году морское сообщение было перервано из-за пандемии коронавируса. Директор компании-перевозчика "Экспресс Батуми" Зураб Кирцхалия ранее сообщил, что "Комету" хотели запустить весной 2023 года. Однако, по словам гендиректора морского порта Сочи Юрия Владимирова, заявок на запуск "Кометы" не поступало до сегодняшнего дня.На положительную динамику турпотока в Грузию также окажет влияние прямое авиасообщение. По мнению эксперт, если самолеты запустят из разных регионов России, то у Грузии появится возможность получить от 10 до 20% российских туристов. Кроме того, вице-президент РСТ считает, что преимущество Грузии перед тем же Сочи состоит скорее не в пляжном отдыхе, а в наличии разноплановой программы. "Что касается системы "все включено", она не особо характерна для Грузии, особенно на побережье, а приоритет пока по направлению – это все-таки экскурсионный, культурно-познавательный, гастрономический туризм", – заключил он, сравнивая курорты Краснодарского края с грузинскими.В Грузии опровергли начало регулярных грузоперевозок между Батуми и Новороссийском>>Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, введенный в 2019 году. Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).Azimuth и Georgian Airways уже выполняют прямые рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно, а авиакомпания Red Wings получила разрешение на выполнение на прямые полеты со 2 июня. Авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по три раза в неделю.Между тем, накануне Агентство морского транспорта Грузии опровергло информацию о начале регулярных морских перевозок между грузинским городом Батуми и российским Новороссийском, распространенную армянскими СМИ. Якобы первый такой рейс из Новороссийска в Батуми состоялся 18 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, сочи, батуми
Как отразится на туризме морское сообщение между Сочи и Батуми
10:49 23.05.2023 (обновлено: 11:48 23.05.2023)
Из курортного города Батуми в Сочи до начала пандемии курсировало быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета"
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik.
Возобновление морского сообщения между курортными городами Сочи и Батуми - перспективное направление, которое бы пользовалось спросом среди туристов, рассказал РИА Новости
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Между городами ходило быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", однако в 2020 году морское сообщение было перервано из-за пандемии коронавируса. Директор компании-перевозчика "Экспресс Батуми" Зураб Кирцхалия ранее сообщил, что "Комету" хотели запустить весной 2023 года. Однако, по словам гендиректора морского порта Сочи Юрия Владимирова, заявок на запуск "Кометы" не поступало до сегодняшнего дня.
"Если бы возобновили морское сообщение по Черному морю, это бы улучшило позиции и черноморских наших курортов, да и грузинских, потому что такие комплексные туры пользуются большим спросом - две страны за один тур. Поэтому нужно складывать потенциалы, а не думать что какое-то радикальное влияние может оказать открытие той или иной дестинации", – сказал он.
На положительную динамику турпотока в Грузию также окажет влияние прямое авиасообщение. По мнению эксперт, если самолеты запустят из разных регионов России, то у Грузии появится возможность получить от 10 до 20% российских туристов.
Кроме того, вице-президент РСТ считает, что преимущество Грузии перед тем же Сочи состоит скорее не в пляжном отдыхе, а в наличии разноплановой программы.
"Что касается системы "все включено", она не особо характерна для Грузии, особенно на побережье, а приоритет пока по направлению – это все-таки экскурсионный, культурно-познавательный, гастрономический туризм", – заключил он, сравнивая курорты Краснодарского края с грузинскими.
Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, введенный в 2019 году.
Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).
Azimuth и Georgian Airways уже выполняют прямые рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно, а авиакомпания Red Wings получила разрешение на выполнение на прямые полеты со 2 июня. Авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по три раза в неделю.
Между тем, накануне Агентство морского транспорта Грузии опровергло информацию о начале регулярных морских перевозок между грузинским городом Батуми и российским Новороссийском, распространенную армянскими СМИ. Якобы первый такой рейс из Новороссийска в Батуми состоялся 18 апреля.