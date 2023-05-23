https://sputnik-georgia.ru/20230523/legendarnaya-gruzinskaya-shakhmatistka-poletela-v-neapol-radi-kvaratskheliya-277937388.html

Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия

Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия

Легенда шахмат не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T16:16+0400

2023-05-23T16:16+0400

2023-05-23T16:16+0400

нона гаприндашвили

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира, легенда шахмат Нона Гаприндашвили побывала в Неаполе, чтобы лично поддержать Хвичу Кварацхелия перед матчем "Наполи"-"Интер". Гаприндашвили не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей. Долгие годы она болеет за каталонскую "Барселону", а ее любимые футболисты – аргентинский нападающий Лионель Месси, а с недавних пор и Кварацхелия. По словам легендарной шахматистки, Кварацхелия показывает красивый футбол, а с его переходом в "Наполи" клуб заручился поддержкой всей Грузии. Визиты в Неаполь таких спортсменов, как грузинской звезды NBA Зазы Пачулия, двукратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лаши Талахадзе, капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, имеют огромное значение для Хвичи, отметила шахматистка.Примечательно, что в ноябре 2022 года Кварацхелия прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку, подписав ее словами: "Королеве мира шахмат". Годом ранее в свой день рождения Нона Гаприндашвили получила в подарок майку от Лионеля Месси. Матч "Наполи" "Интер" завершился победой хозяев со счетом 3:1. "Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом. Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года >>Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нона гаприндашвили, хвича кварацхелия, лионель месси, неаполь, тбилиси, италия, новости, грузия, спорт, футбол, шахматы