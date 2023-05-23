https://sputnik-georgia.ru/20230523/legendarnaya-gruzinskaya-shakhmatistka-poletela-v-neapol-radi-kvaratskheliya-277937388.html
Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия
Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия
Легенда шахмат не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T16:16+0400
2023-05-23T16:16+0400
2023-05-23T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира, легенда шахмат Нона Гаприндашвили побывала в Неаполе, чтобы лично поддержать Хвичу Кварацхелия перед матчем "Наполи"-"Интер". Гаприндашвили не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей. Долгие годы она болеет за каталонскую "Барселону", а ее любимые футболисты – аргентинский нападающий Лионель Месси, а с недавних пор и Кварацхелия. По словам легендарной шахматистки, Кварацхелия показывает красивый футбол, а с его переходом в "Наполи" клуб заручился поддержкой всей Грузии. Визиты в Неаполь таких спортсменов, как грузинской звезды NBA Зазы Пачулия, двукратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лаши Талахадзе, капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, имеют огромное значение для Хвичи, отметила шахматистка.Примечательно, что в ноябре 2022 года Кварацхелия прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку, подписав ее словами: "Королеве мира шахмат". Годом ранее в свой день рождения Нона Гаприндашвили получила в подарок майку от Лионеля Месси. Матч "Наполи" "Интер" завершился победой хозяев со счетом 3:1. "Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом. Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года >>Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нона гаприндашвили, хвича кварацхелия, лионель месси, неаполь, тбилиси, италия, новости, грузия, спорт, футбол, шахматы
нона гаприндашвили, хвича кварацхелия, лионель месси, неаполь, тбилиси, италия, новости, грузия, спорт, футбол, шахматы
Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия
Легенда шахмат не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира, легенда шахмат Нона Гаприндашвили побывала в Неаполе, чтобы лично поддержать Хвичу Кварацхелия перед матчем "Наполи"-"Интер".
Гаприндашвили не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей. Долгие годы она болеет за каталонскую "Барселону", а ее любимые футболисты – аргентинский нападающий Лионель Месси, а с недавних пор и Кварацхелия.
"Я не раз бывала на хоккейных или футбольных матчах в выходные дни. Но чтобы вот так специально приехать на игру – это со мной впервые", – рассказала Гаприндашвили.
По словам легендарной шахматистки, Кварацхелия показывает красивый футбол, а с его переходом в "Наполи" клуб заручился поддержкой всей Грузии.
Визиты в Неаполь таких спортсменов, как грузинской звезды NBA Зазы Пачулия, двукратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лаши Талахадзе, капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, имеют огромное значение для Хвичи, отметила шахматистка.
Примечательно, что в ноябре 2022 года Кварацхелия прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку, подписав ее словами: "Королеве мира шахмат". Годом ранее в свой день рождения Нона Гаприндашвили получила в подарок майку от Лионеля Месси.
Матч "Наполи" "Интер" завершился победой хозяев со счетом 3:1.
"Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом.
Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.