https://sputnik-georgia.ru/20230523/na-kakom-etape-proekt-po-prokladke-elektrokabelya-po-dnu-chernogo-morya--otvet-glavy-minfina-277936978.html

На каком этапе проект по прокладке электрокабеля по дну Черного моря – ответ главы Минфина

На каком этапе проект по прокладке электрокабеля по дну Черного моря – ответ главы Минфина

При реализации проекта Южный Кавказ и Европа смогут осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T15:56+0400

2023-05-23T15:56+0400

2023-05-23T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Все компоненты этапа изучения исторического проекта по прокладке линии подводного электрического кабеля по дну Черного моря завершатся к концу 2023 года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. "К концу года все компоненты этапа изучения должны быть полностью завершены, и, соответственно, после этого мы сможем перейти к конкретным шагам как в части финансирования, так и принять решение в отношении реализации технической части и финансовой структуры", – сказал Лаша Хуцишвили. Проект подводного кабеля Черного моря будет реализован при поддержке правительства Грузии и сотрудничестве операторов системы электропередачи Грузии и Румынии "Грузинская государственная электросистема" и "Трансэлектрика". На данном этапе "Грузинская государственная электросистема" с помощью консультационной компании CESI проводит технико-экономическое исследование проекта. В будущем в рамках проекта также будет проведена оценка экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря. Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси>>С помощью них будут определены возможности и наилучшие пути практической реализации проекта. Комитет рассмотрит подготовленную CESI презентацию с изложением текущих и запланированных мероприятий в рамках технико-экономического обоснования. Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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