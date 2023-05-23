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Начался прием заявок на участие в Грузино-российском диалоге-2023
Начался прием заявок на участие в Грузино-российском диалоге-2023
Участие в конкурсе могут принять граждане Грузии и России в возрасте от 18 до 35 лет 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T22:02+0400
2023-05-23T22:02+0400
2023-05-23T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова открывает конкурсный отбор на участие в Грузино-российском диалоге-2023, который пройдет в поселке Лосево близ Санкт-Петербурга с 3 по 7 июля. Его цель – углубление экспертного диалога, развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей народов Грузии и России. Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве >>В рамках форума планируются экспертные обсуждения, касающиеся вопросов двусторонней повестки дня, встречи с общественными деятелями, а также культурно-экскурсионная программа. Принять участие в форуме могут Речь идет о гражданах Грузии и России в возрасте от 18 до 35 лет. Желающие принять участие должны заполнить анкету и приложить эссе по следующим сферам: Тема работы определяется конкурсантами самостоятельно. Отбор участников будет проходить на конкурсной основе. Организаторы обращают внимание на то, что все работы будут проходить проверку в системе Антиплагиат. Срок подачи заявок – до 4 июня 2023 года (23:59 по московскому времени). Результаты будут объявлены до 12 июня. Партнерами мероприятия выступают Грузино-российский общественный центр имени Е. М. Примакова, МГИМО МИД России и Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, санкт-петербург, грузино-российские отношения, культура
россия, грузия, новости, санкт-петербург, грузино-российские отношения, культура
Начался прием заявок на участие в Грузино-российском диалоге-2023
Участие в конкурсе могут принять граждане Грузии и России в возрасте от 18 до 35 лет
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова открывает конкурсный отбор на участие в Грузино-российском диалоге-2023, который пройдет в поселке Лосево близ Санкт-Петербурга с 3 по 7 июля.
Его цель – углубление экспертного диалога, развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей народов Грузии и России.
В рамках форума планируются экспертные обсуждения, касающиеся вопросов двусторонней повестки дня, встречи с общественными деятелями, а также культурно-экскурсионная программа.
Принять участие в форуме могут
молодые специалисты в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения, культурологии;
активисты общественных организаций, вовлеченные в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии;
представители местных и региональных органов самоуправления, государственных структур;
студенты и аспиранты профильных факультетов;
Речь идет о гражданах Грузии и России в возрасте от 18 до 35 лет. Желающие принять участие должны заполнить анкету
и приложить эссе по следующим сферам:
Тема работы определяется конкурсантами самостоятельно. Отбор участников будет проходить на конкурсной основе. Организаторы обращают внимание на то, что все работы будут проходить проверку в системе Антиплагиат.
Срок подачи заявок – до 4 июня 2023 года (23:59 по московскому времени). Результаты будут объявлены до 12 июня.
Все кандидаты будут информированы о результатах конкурса по электронной почте. По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу primakov_public_center@mail.ru.
Партнерами мероприятия выступают Грузино-российский общественный центр имени Е. М. Примакова, МГИМО МИД России и Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики".