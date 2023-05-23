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Оппозиция Молдовы отговаривает власти страны от выхода из СНГ

Оппозиция Молдовы отговаривает власти страны от выхода из СНГ

Даже в период кризиса 2022 года экспорт местных товаров на рынок СНГ значительно вырос, утверждает политик 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Заявления представителей правительства Молдавии о потребности выхода из соглашений СНГ недешево обойдутся экономике страны, заявил вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.По его словам, даже в период кризиса 2022 года экспорт местных товаров на рынок СНГ значительно вырос.Ранее спикер парламента республики Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ).Это, как правило, агропродовольственная продукция, которая больше всего пострадала от правящего режима Санду, добавил он.Батрынча также представил статистику, в частности, привел конкретные цифры, показывающие, насколько выгодно экономическое сотрудничество со странами СНГ, на рынок которых у Молдовы свободный доступ."Будучи в глубоком кризисе, Республика Молдова вдвое увеличила экспорт молдавских товаров в Казахстан, который для нас является очень важным партнером. В три раза увеличился экспорт молдавских товаров в Кыргызстан и в Армению, в 2,5 раза – в Туркменистан, на одну треть – в Беларусь", – сказал политик. Кобахидзе: все понимают осторожность и прагматизм Молдовы, а Грузии – нет >>Это только несколько цифр о том, что в реальности выигрывают бизнес-среда, агропредприятия, десятки тысяч работников, которые платят налоги в Молдове, подчеркнул он. "Во время кризиса власти должны бороться за каждый доллар, евро и лей, который может поступить в страну", – отметил он.Лидер Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ якобы "невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает". Гросу в интервью местным СМИ отмечал, что Кишинев намерен инициировать выход республики из состава МПА СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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