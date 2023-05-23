https://sputnik-georgia.ru/20230523/pervaya-kniga-o-gruzinskom-futboliste-khviche-kvaratskheliya-vyshla-v-svet-v-gruzii-277955857.html
Первая книга о грузинском футболисте Хвиче Кварацхелия вышла в свет в Грузии
Первая книга о грузинском футболисте Хвиче Кварацхелия вышла в свет в Грузии
Эта книга не только о Кварацхелия, но и о грузинском футболе и родном крае Кварацхелия – Самегрело, рассказал автор 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T23:43+0400
2023-05-23T23:43+0400
2023-05-23T23:43+0400
георгий кекелидзе
неаполь
самегрело
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
футбол
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Директор национальной библиотеки Грузии, писатель и поэт Георгий Кекелидзе выпустил книгу о вингере сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия – она называется "Хвича – звезда по имени звезда". Во время работы над книгой Кекелидзе ездил в Неаполь и встречался с футболистом, его родителями, Бадри Кварацхелия и Макой Лукава, а также с его футбольным агентом. Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия >>Официальная презентация книги состоится 25 мая во время Тбилисского международного книжного фестиваля (Tbilisi International Book Festival) в выставочном пространстве Expo Georgia. Как ранее пояснил сам автор, это книга не только о Хвиче Кварацхелия, но и о грузинском футболе, а также о родном крае Кварацхелия – Самегрело. "Это маленькое путешествие в прошлое, где незримым проводником будет Хвича Кварацхелия", – говорится в аннотации. Предисловие к книге принадлежит писателю Аке Морчиладзе. Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий кекелидзе, неаполь, самегрело, спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол
георгий кекелидзе, неаполь, самегрело, спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол
Первая книга о грузинском футболисте Хвиче Кварацхелия вышла в свет в Грузии
Эта книга не только о Кварацхелия, но и о грузинском футболе и родном крае Кварацхелия – Самегрело, рассказал автор
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Директор национальной библиотеки Грузии, писатель и поэт Георгий Кекелидзе выпустил книгу о вингере сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия – она называется "Хвича – звезда по имени звезда".
Во время работы над книгой Кекелидзе ездил в Неаполь и встречался с футболистом, его родителями, Бадри Кварацхелия и Макой Лукава, а также с его футбольным агентом.
Официальная презентация книги состоится 25 мая во время Тбилисского международного книжного фестиваля (Tbilisi International Book Festival) в выставочном пространстве Expo Georgia.
Как ранее пояснил сам автор, это книга не только о Хвиче Кварацхелия, но и о грузинском футболе, а также о родном крае Кварацхелия – Самегрело.
"Это маленькое путешествие в прошлое, где незримым проводником будет Хвича Кварацхелия", – говорится в аннотации.
Предисловие к книге принадлежит писателю Аке Морчиладзе.
Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.