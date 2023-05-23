https://sputnik-georgia.ru/20230523/pochemu-v-gruzii-vspyshka-vetryanki--otvet-glavy-soveta-immunizatsii-277935473.html

Почему в Грузии произошла вспышка ветрянки? Ответ главы совета иммунизации

Почему в Грузии произошла вспышка ветрянки? Ответ главы совета иммунизации

С начала года в Грузии зафиксировано более 3 тысяч случаев инфицирования ветрянкой 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T15:15+0400

2023-05-23T15:15+0400

2023-05-23T16:26+0400

грузия

новости

общество

иване чхаидзе

всемирная организация здравоохранения

ветрянка

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Вспышка ветрянки в Грузии объясняется цикличностью этого инфекционного заболевания, заявил глава государственного совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.Рост числа инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличивается каждые 2-5 лет. Об этом свидетельствуют и данные по Грузии за последние несколько лет. В 2018 году было выявлено 10 196 случаев заражения ветрянкой, в 2020 году - 1 810, в 2022 году – 2 605, за четыре месяца 2023 года - 3 118. Данные говорят о том, что в этом году в Грузии число зараженных ветрянкой будет на максимуме, отметил он.Что касается смертности из-за инфекции, то в год выявляют один или два летальных случая, особенно во время вспышки этого заболевания, сказал Чхаидзе.Тема ветрянки стала актуальной в Грузии после смерти четырехлетнего ребенка в городе Гори (регион Шида Картли) на прошлой неделе. После этого в соцсетях начали задавать вопросы о том, почему власти Грузии не закупают вакцину и почему она не входит в национальный календарь прививок.Ни ВОЗ, ни группа экспертов не давали рекомендаций о внесении вакцины от ветрянки в национальный календарь прививок, сказал глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили. При этом он добавил, что вакцина от ветрянки недоступна в Грузии из-за того, что для достижения желаемого эффекта должны вакцинироваться 80% жителей страны, входящих в группу риска.Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори >>Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека.Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7-10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в одном случае из 60 000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, ветрянка