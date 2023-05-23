https://sputnik-georgia.ru/20230523/pochemu-vaktsinatsiya-ot-vetryanki-ne-obyazatelna-v-gruzii---poyasnenie-eksperta-277938190.html

Почему вакцинация от ветрянки не обязательна в Грузии - пояснение эксперта

Почему вакцинация от ветрянки не обязательна в Грузии - пояснение эксперта

Вопрос вакцинации против ветряной оспы стал актуальным в Грузии после того, как на прошлой неделе от осложнений, вызванных инфекцией, умер ребенок 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T16:36+0400

2023-05-23T16:36+0400

2023-05-23T16:36+0400

грузия

новости

общество

иване чхаидзе

всемирная организация здравоохранения

ветрянка

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Вакцина против ветрянки не введена в Национальный календарь прививок в Грузии по нескольким причинам, в том числе из-за легкого течения заболевания, заявил в интервью Sputnik Грузия глава совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе. Вопрос с вакциной ветрянки стал актуальным после того, как на прошлой неделе в городе Гори (регион Шида Картли) умер четырехлетний мальчик. Ребенок умер в результате осложнений, вызванных ветрянкой. Глава совета иммунизации сообщил, что вакцинацию от ветрянки проводят лишь в 44 странах. В национальный календарь эту вакцину включили только 12 европейских стран.Первая вакцина против ветрянки в обязательном порядке ввели в США в 1995 году, а в Европе, в Германии – в 2004 году.Специалист пояснил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вносить эту вакцину в национальный календарь прививок из-за того, что она протекает легко и число госпитализаций в связи с заболеванием очень низкое. Причина №2Еще одним важным аспектом такого подхода является то, что введение обязательной вакцинации в детском возрасте вызывает рост заболеваемости герпесвирусной инфекцией в старшем возрасте, где смертность в 10-15 раз больше, чем в случае инфицирования ветрянкой среди детей, отметил Чхаидзе. "То есть страны, которые отказываются от вакцинации говорят, что прививка против ветрянки может и снижает и так низкую смертность, но, с другой стороны, повышает смертность в старших возрастных группах", – отметил Чхаидзе. Чхаидзе пояснил, что риск вспышки герпесвируса среди взрослого населения есть только в том случае, когда был высокий охват вакцинации в детском возрасте."Государство само решает, что для него опаснее: допустить случаи смертности при ветрянке, один на 100 тысяч зараженных, или повысить случаи смертности в старшем возрасте, 21 на 100 тысяч. Это не вопрос денег. На этот вопрос нужно смотреть с медицинской точки зрения", – подчеркнул Чхаидзе.Причина №3Специалист подчеркнул, что для того, чтобы получить максимальную защиту населения, ВОЗ рекомендует обеспечить охват вакцинации более чем 80% населения. А добиться этого достаточно сложно, отметил он.В Грузии есть родители, которые по своему желанию вакцинируют детей от ветрянки. Вакцина доступна в частных центрах иммунизации и стоит порядка 80-100 долларов. Иногда вакцина недоступна, но можно ее заказать в центрах иммунизации и привезти из-за границы. В национальный календарь прививок в Грузии входят инъекции от туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа В, полиомиелита, краснухи, кори, свинки. В последние годы в национальный календарь добавили еще одну прививку против вируса папиломмы человека. Ее делают девочкам в возрасте 10-12 лет. Она снижает риски возникновения рака шейки матки.Что такое ветрянка?С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась.По словам главы совета иммунизации, директора Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе, данная вирусная инфекция, т. н. ветрянка, имеет определенную особенность, и заключается она в цикличности. Количество инфицированных увеличивается каждые 2-5 лет.Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. Вакцина в стране доступна не всегда, при желании можно ее заказать в центрах иммунизации, стоимость составляет от 200 до 400 лари в зависимости от производителя.Вакцину против ветрянки и в Европе, и в США делают детям в возрасте от одного года.Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори >>Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7-10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в одном случае из 60 000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, ветрянка