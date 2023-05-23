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"Радио Грузии" исполнилось 98 лет
"Радио Грузии" исполнилось 98 лет
В этот день ровно 98 лет назад в стране прошла пробная радиотрансляция 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T19:32+0400
2023-05-23T19:32+0400
2023-05-23T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 98 лет со дня первого эфира, говорится на сайте Первого канала. "Радио Грузии" – первое в Закавказье, начавшее вещание в 1925 году. Тогда была возведена 120-метровая военная радиомачта, которая действовала в радиусе 300 километров. Здесь была запущена кустарно установленная радиостанция вещания. Что самое интересное, артисты-исполнители были техническим персоналом станции, которые передавали пение, музыку и разговор по радиотелефону. Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова >>Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио. Несмотря на то, что сегодня появилось много новых медиа, радио по-прежнему сохраняет свою актуальность, оставаясь оперативным, надежным и "близким другом" для слушателей, сохраняющим в своих записях культуру, историю и память страны, отмечает Первый канал. Сообщается, что 26 мая в честь празднования Дня независимости Грузии слушатели и зрители будут иметь возможность под открытым небом на проспекте Руставели поприсутствовать на радиотрансляции, следить за процессом и слушать интересные передачи. Напомним, "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, радио
грузия, новости, общество, радио
"Радио Грузии" исполнилось 98 лет
В этот день ровно 98 лет назад в стране прошла пробная радиотрансляция
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 98 лет со дня первого эфира, говорится на сайте Первого канала.
"Радио Грузии" – первое в Закавказье, начавшее вещание в 1925 году. Тогда была возведена 120-метровая военная радиомачта, которая действовала в радиусе 300 километров. Здесь была запущена кустарно установленная радиостанция вещания.
Что самое интересное, артисты-исполнители были техническим персоналом станции, которые передавали пение, музыку и разговор по радиотелефону.
Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио.
Несмотря на то, что сегодня появилось много новых медиа, радио по-прежнему сохраняет свою актуальность, оставаясь оперативным, надежным и "близким другом" для слушателей, сохраняющим в своих записях культуру, историю и память страны, отмечает Первый канал.
"Сегодня радио вышло в эфир с обновленным брендингом. Поздравляем! То, с чего мы начали, во многом определяет, куда мы идем. Скоро мы будем отмечать столетие вещания", – заявила гендиректор канала Тинатин Бердзенишвили.
Сообщается, что 26 мая в честь празднования Дня независимости Грузии слушатели и зрители будут иметь возможность под открытым небом на проспекте Руставели поприсутствовать на радиотрансляции, следить за процессом и слушать интересные передачи.
Напомним, "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.