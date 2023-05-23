https://sputnik-georgia.ru/20230523/radio-gruzii-ispolnilos-98-let-277939068.html

"Радио Грузии" исполнилось 98 лет

"Радио Грузии" исполнилось 98 лет

В этот день ровно 98 лет назад в стране прошла пробная радиотрансляция 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 98 лет со дня первого эфира, говорится на сайте Первого канала. "Радио Грузии" – первое в Закавказье, начавшее вещание в 1925 году. Тогда была возведена 120-метровая военная радиомачта, которая действовала в радиусе 300 километров. Здесь была запущена кустарно установленная радиостанция вещания. Что самое интересное, артисты-исполнители были техническим персоналом станции, которые передавали пение, музыку и разговор по радиотелефону. Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова >>Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем ​​рождения грузинского радио. Несмотря на то, что сегодня появилось много новых медиа, радио по-прежнему сохраняет свою актуальность, оставаясь оперативным, надежным и "близким другом" для слушателей, сохраняющим в своих записях культуру, историю и память страны, отмечает Первый канал. Сообщается, что 26 мая в честь празднования Дня независимости Грузии слушатели и зрители будут иметь возможность под открытым небом на проспекте Руставели поприсутствовать на радиотрансляции, следить за процессом и слушать интересные передачи. Напомним, "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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