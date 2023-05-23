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"Радио Грузии" исполнилось 98 лет
"Радио Грузии" исполнилось 98 лет
В этот день ровно 98 лет назад в стране прошла пробная радиотрансляция 23.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 98 лет со дня первого эфира, говорится на сайте Первого канала. "Радио Грузии" – первое в Закавказье, начавшее вещание в 1925 году. Тогда была возведена 120-метровая военная радиомачта, которая действовала в радиусе 300 километров. Здесь была запущена кустарно установленная радиостанция вещания. Что самое интересное, артисты-исполнители были техническим персоналом станции, которые передавали пение, музыку и разговор по радиотелефону. Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова &gt;&gt;Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем ​​рождения грузинского радио. Несмотря на то, что сегодня появилось много новых медиа, радио по-прежнему сохраняет свою актуальность, оставаясь оперативным, надежным и "близким другом" для слушателей, сохраняющим в своих записях культуру, историю и память страны, отмечает Первый канал. Сообщается, что 26 мая в честь празднования Дня независимости Грузии слушатели и зрители будут иметь возможность под открытым небом на проспекте Руставели поприсутствовать на радиотрансляции, следить за процессом и слушать интересные передачи. Напомним, "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, радио
грузия, новости, общество, радио

"Радио Грузии" исполнилось 98 лет

19:32 23.05.2023
© Pixabay / Inactive account – ID 466654Радио
Радио - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
© Pixabay / Inactive account – ID 466654
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В этот день ровно 98 лет назад в стране прошла пробная радиотрансляция
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 98 лет со дня первого эфира, говорится на сайте Первого канала.
"Радио Грузии" – первое в Закавказье, начавшее вещание в 1925 году. Тогда была возведена 120-метровая военная радиомачта, которая действовала в радиусе 300 километров. Здесь была запущена кустарно установленная радиостанция вещания.
Что самое интересное, артисты-исполнители были техническим персоналом станции, которые передавали пение, музыку и разговор по радиотелефону.
Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова >>
Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем ​​рождения грузинского радио.
Несмотря на то, что сегодня появилось много новых медиа, радио по-прежнему сохраняет свою актуальность, оставаясь оперативным, надежным и "близким другом" для слушателей, сохраняющим в своих записях культуру, историю и память страны, отмечает Первый канал.

"Сегодня радио вышло в эфир с обновленным брендингом. Поздравляем! То, с чего мы начали, во многом определяет, куда мы идем. Скоро мы будем отмечать столетие вещания", – заявила гендиректор канала Тинатин Бердзенишвили.

Сообщается, что 26 мая в честь празднования Дня независимости Грузии слушатели и зрители будут иметь возможность под открытым небом на проспекте Руставели поприсутствовать на радиотрансляции, следить за процессом и слушать интересные передачи.
Напомним, "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.
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