https://sputnik-georgia.ru/20230523/voznesenie-gospodne-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-277953833.html

Вознесение Господне 2023: традиции и обычаи праздника

Вознесение Господне 2023: традиции и обычаи праздника

Вознесение Господне – один главных праздников православной церкви – в 2023-м празднуют 25 мая 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T23:03+0400

2023-05-23T23:03+0400

2023-05-23T23:03+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

церковный праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23204/98/232049840_0:599:1738:1577_1920x0_80_0_0_039e12d77d5468050fea0803e12eb2b7.jpg

В праздник верующие вспоминают евангельские события, связанные с последним временем пребывания Спасителя на земле, после Его Воскресения, когда Господь, завершив земные дела, возносится к своему Отцу на небо. Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь >>Как празднуют православные Вознесение Господне: о традициях и обычаях праздника читайте в материале Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника На Вознесение Господне всей семьей по традиции идут в церковь помолиться, так как люди верят, что перед тем, как вознестись на небо, Господь выслушивает просьбы и исполняет их. По традиции, сложившейся веками, в праздник хозяйки пекут пироги с начинкой из зеленого лука и "лесенки", из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами, которые символизируют путь на небо. По обычаю, сдобу на Вознесение Господне освящают в храме. Вознесение – семейный праздник, поэтому после церкви, по обычаю, всей семьей собираются за праздничным столом и делятся планами на будущее. Сохранилась традиция ходить на Вознесение Господне в гости к родным и близким и дарить на счастье и удачу символичные "лесенки". Есть обычай просить на Вознесение Господне прощения у всех и помириться, с кем в ссоре, однако сделать это нужно от всего сердца, в противном случае обряд теряет смысл. По традиции в праздник вспоминают усопших – люди верили, что муки грешников в период с Пасхи по Вознесение прекращаются, так как врата рая и ада в это время открыты и миры объединяются, и они веселятся вместе с праведниками. По преданию, с Пасхи по Вознесение Спаситель гуляет по миру в облике нищего, поэтому люди в эти дни, по обычаю, стараются к нищим относиться с большим вниманием и особенно тщательно убирают улицы. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник