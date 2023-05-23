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Вознесение Господне 2023: традиции и обычаи праздника
Вознесение Господне 2023: традиции и обычаи праздника
Вознесение Господне – один главных праздников православной церкви – в 2023-м празднуют 25 мая 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T23:03+0400
2023-05-23T23:03+0400
2023-05-23T23:03+0400
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В праздник верующие вспоминают евангельские события, связанные с последним временем пребывания Спасителя на земле, после Его Воскресения, когда Господь, завершив земные дела, возносится к своему Отцу на небо. Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь >>Как празднуют православные Вознесение Господне: о традициях и обычаях праздника читайте в материале Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника На Вознесение Господне всей семьей по традиции идут в церковь помолиться, так как люди верят, что перед тем, как вознестись на небо, Господь выслушивает просьбы и исполняет их. По традиции, сложившейся веками, в праздник хозяйки пекут пироги с начинкой из зеленого лука и "лесенки", из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами, которые символизируют путь на небо. По обычаю, сдобу на Вознесение Господне освящают в храме. Вознесение – семейный праздник, поэтому после церкви, по обычаю, всей семьей собираются за праздничным столом и делятся планами на будущее. Сохранилась традиция ходить на Вознесение Господне в гости к родным и близким и дарить на счастье и удачу символичные "лесенки". Есть обычай просить на Вознесение Господне прощения у всех и помириться, с кем в ссоре, однако сделать это нужно от всего сердца, в противном случае обряд теряет смысл. По традиции в праздник вспоминают усопших – люди верили, что муки грешников в период с Пасхи по Вознесение прекращаются, так как врата рая и ада в это время открыты и миры объединяются, и они веселятся вместе с праведниками. По преданию, с Пасхи по Вознесение Спаситель гуляет по миру в облике нищего, поэтому люди в эти дни, по обычаю, стараются к нищим относиться с большим вниманием и особенно тщательно убирают улицы. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
Вознесение Господне 2023: традиции и обычаи праздника
Вознесение Господне – один главных праздников православной церкви – в 2023-м празднуют 25 мая
В праздник верующие вспоминают евангельские события, связанные с последним временем пребывания Спасителя на земле, после Его Воскресения, когда Господь, завершив земные дела, возносится к своему Отцу на небо.
Как празднуют православные Вознесение Господне: о традициях и обычаях праздника читайте в материале Sputnik Грузия
.
Традиции и обычаи праздника
На Вознесение Господне всей семьей по традиции идут в церковь помолиться, так как люди верят, что перед тем, как вознестись на небо, Господь выслушивает просьбы и исполняет их.
По традиции, сложившейся веками, в праздник хозяйки пекут пироги с начинкой из зеленого лука и "лесенки", из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами, которые символизируют путь на небо. По обычаю, сдобу на Вознесение Господне освящают в храме.
Вознесение – семейный праздник, поэтому после церкви, по обычаю, всей семьей собираются за праздничным столом и делятся планами на будущее.
Сохранилась традиция ходить на Вознесение Господне в гости к родным и близким и дарить на счастье и удачу символичные "лесенки".
Есть обычай просить на Вознесение Господне прощения у всех и помириться, с кем в ссоре, однако сделать это нужно от всего сердца, в противном случае обряд теряет смысл.
По традиции в праздник вспоминают усопших – люди верили, что муки грешников в период с Пасхи по Вознесение прекращаются, так как врата рая и ада в это время открыты и миры объединяются, и они веселятся вместе с праведниками.
По преданию, с Пасхи по Вознесение Спаситель гуляет по миру в облике нищего, поэтому люди в эти дни, по обычаю, стараются к нищим относиться с большим вниманием и особенно тщательно убирают улицы.
Материал подготовлен на основе открытых источников.