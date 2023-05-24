https://sputnik-georgia.ru/20230524/afera-na-polmilliona--v-kakheti-vyyavili-prestupnuyu-gruppu-277983016.html

Афера на полмиллиона – в Кахети выявили преступную группу

Афера на полмиллиона – в Кахети выявили преступную группу

Государство предоставило кооперативу 500 тысяч лари для покупки техники, однако директор предприятия представил поддельные документы и присвоил средства 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T16:35+0400

2023-05-24T16:35+0400

2023-05-24T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла к ответственности четверых граждан, один из которых был задержан за изготовление и использование поддельных документов, халатность и присвоение полумиллиона лари (около 200 тысяч долларов), принадлежащих государству, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что между АО "Агентство развития села" и одним из кооперативов, зарегистрированном в Кахети, в рамках госпрограммы было подписано соглашение о софинансировании, на основании которого государство профинансировало приобретение кооперативом соответствующего оборудования, необходимого для сбора и переработки винограда, на что ему была предоставлена сумма в размере 500 тысяч лари. Обвиняемый руководитель кооператива в целях незаконного завладения государственными деньгами, в результате халатности руководителей другой компании, использовал название указанной компании и подделал документы, подтверждающие покупку инвентаря. Кроме того, получил ложное заключение о размещении инвентаря на объекте через специалиста частной экспертной организации. Факты перевозки и хранения контрабандного топлива выявили в Грузии >>Впоследствии обвиняемый представил вышеупомянутую фальшивую документацию "Агентству развития села" для подтверждения выполнения своих обязательств. Таким образом он незаконно получил сумму софинансирования, выданную государством, – 500 тысяч лари. Следствие ведется по нескольким статьям УК Грузии : "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Халатность", "Присвоение или растрата". Преступления предусматривают лишение свободы на срок от семи до 11 лет. Принимаются соответствующие меры для покрытия ущерба, причиненного государству. В выявлении обвиняемых участвовала районная прокуратура Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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