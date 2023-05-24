Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT будет осуществлять регулярное авиасообщение из Астаны в Батуми с 10 июня, говорится в сообщении на сайте министерства финансов и экономики Аджарии.
По информации ведомства, авиарейсы Астана-Батуми будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Кроме того, начинаются прямые рейсы в Батуми из восьми городов Казахстана.
Министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе провел встречу с начальником отдела направлений авиакомпании Андреем Бибером. На встрече обсудили увеличение частоты полетов и углубление будущего сотрудничества.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Путкарадзе ознакомил представителя SCAT с растущей динамикой восстановления туризма, статистикой роста визитеров и запланированными в секторе проектами.
На встрече присутствовали представители самых рейтинговых СМИ Казахстана. Министр ответил на вопросы журналистов. Статьи об Аджарии будут размещены на онлайн-платформах Казахстана.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
В 2022 году по данным только административных границ Аджарии, по сравнению с 2019 годом (1 330 861 визит), данные визитов международных путешественников восстановлены на 82%, по сравнению с 2021 годом рост составляет 178%.
Что касается показателя только за декабрь, то визиты международных визитеров увеличились на 124% (209 569) по сравнению с 2019 годом, согласно данным административных границ Аджарии (КПП "Сарпи", аэропорт, порт).
Рост по сравнению с декабрем 2021 года составляет 460%.
Динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса положительная.
В 2022 году регион посетило 3,9 млн местных и иностранных визитеров. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом и превысили $3,5 млрд.