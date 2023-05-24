Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230524/batumi-i-astanu-svyazhut-regulyarnye-reysy--277944153.html
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T07:31+0400
2023-05-24T07:31+0400
туризм
грузия
новости
казахстан
батуми
аджария
астана
туризм в грузии
грузия делает ставку на туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277941297_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_9829aa0090382a17ac8ec2f3cede743c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT будет осуществлять регулярное авиасообщение из Астаны в Батуми с 10 июня, говорится в сообщении на сайте министерства финансов и экономики Аджарии. По информации ведомства, авиарейсы Астана-Батуми будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона. Кроме того, начинаются прямые рейсы в Батуми из восьми городов Казахстана. Министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе провел встречу с начальником отдела направлений авиакомпании Андреем Бибером. На встрече обсудили увеличение частоты полетов и углубление будущего сотрудничества. Путкарадзе ознакомил представителя SCAT с растущей динамикой восстановления туризма, статистикой роста визитеров и запланированными в секторе проектами. На встрече присутствовали представители самых рейтинговых СМИ Казахстана. Министр ответил на вопросы журналистов. Статьи об Аджарии будут размещены на онлайн-платформах Казахстана. В 2022 году по данным только административных границ Аджарии, по сравнению с 2019 годом (1 330 861 визит), данные визитов международных путешественников восстановлены на 82%, по сравнению с 2021 годом рост составляет 178%. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия &gt;&gt;Что касается показателя только за декабрь, то визиты международных визитеров увеличились на 124% (209 569) по сравнению с 2019 годом, согласно данным административных границ Аджарии (КПП "Сарпи", аэропорт, порт). Рост по сравнению с декабрем 2021 года составляет 460%. Динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса положительная. В 2022 году регион посетило 3,9 млн местных и иностранных визитеров. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом и превысили $3,5 млрд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
казахстан
батуми
аджария
астана
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277941297_40:0:1999:1469_1920x0_80_0_0_361ad91c18f6f8ff75a422bb67015d4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туризм, грузия, новости, казахстан, батуми, аджария, астана, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, туризм
туризм, грузия, новости, казахстан, батуми, аджария, астана, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, туризм

Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы

07:31 24.05.2023
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Подписаться на
НовостиTelegram
Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT будет осуществлять регулярное авиасообщение из Астаны в Батуми с 10 июня, говорится в сообщении на сайте министерства финансов и экономики Аджарии.
По информации ведомства, авиарейсы Астана-Батуми будут осуществляться два раза в неделю в течение летнего навигационного сезона.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Кроме того, начинаются прямые рейсы в Батуми из восьми городов Казахстана.
Министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе провел встречу с начальником отдела направлений авиакомпании Андреем Бибером. На встрече обсудили увеличение частоты полетов и углубление будущего сотрудничества.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
Путкарадзе ознакомил представителя SCAT с растущей динамикой восстановления туризма, статистикой роста визитеров и запланированными в секторе проектами.
На встрече присутствовали представители самых рейтинговых СМИ Казахстана. Министр ответил на вопросы журналистов. Статьи об Аджарии будут размещены на онлайн-платформах Казахстана.
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of AdjaraБатуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2023
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы летом
© Courtesy of Ministry of Finance and Economy of Adjara
В 2022 году по данным только административных границ Аджарии, по сравнению с 2019 годом (1 330 861 визит), данные визитов международных путешественников восстановлены на 82%, по сравнению с 2021 годом рост составляет 178%.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>
Что касается показателя только за декабрь, то визиты международных визитеров увеличились на 124% (209 569) по сравнению с 2019 годом, согласно данным административных границ Аджарии (КПП "Сарпи", аэропорт, порт).
Рост по сравнению с декабрем 2021 года составляет 460%.
Динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса положительная.
В 2022 году регион посетило 3,9 млн местных и иностранных визитеров. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом и превысили $3,5 млрд.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0