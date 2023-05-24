https://sputnik-georgia.ru/20230524/direktora-shkoly-v-kutaisi-obvinili-v-khalatnosti--dengi-okazalis-u-bukhgaltera-277987725.html

Директора школы в Кутаиси обвинили в халатности – деньги оказались у бухгалтера

Директора школы в Кутаиси обвинили в халатности – деньги оказались у бухгалтера

Этот же бухгалтер работал и в другой школе в Кутаиси и привлечен к уголовной ответственности за хищение средств из бюджета 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T17:19+0400

2023-05-24T17:19+0400

2023-05-24T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение директору школы №16 в городе Кутаиси в служебной халатности по делу о пропаже денег из школьного бюджета, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, проверка министерства образования выявила недостачу в школьном бюджете, и прокуратура стала изучать возможный факт присвоения денег. На данный момент следствие установило, что обвиняемый директор школы, который отвечал за правильные и целевые траты финансов, халатно отнесся к своим обязанностям контроля за счетами школы, что дало возможность школьному бухгалтеру присвоить порядка 57,8 тысячи лари. В Грузии мошенники присвоили сотни тысяч лари из госбюджета >>Этот же бухгалтер работал и в другой школе в Кутаиси – №22 и привлечен к уголовной ответственности за хищение средств из бюджета этой школы. Его дело, как и директора школы №22, обвиняемого в служебной халатности, уже рассматривается по существу. Что касается нового фигуранта дела, то прокуратура уже обратилась в суд для определения меры пресечения директору кутаисской школы №16.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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