Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа
© photo: Sputnik / StringerЖители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Интересные мероприятия в столице ждут как взрослых, так и детей
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны.
Sputnik Грузия предлагает подробную программу мероприятий, которые пройдут в столице.
11:00 – праздничная церемония приведения к присяге на проспекте Руставели
Винное пространство:
10:00-19:00 – выставка-продажа продукции виноделов
13:00-16:00 – вино и джаз (музыкальное оформление – квинтет Резо Кикнадзе)
10:00-19:00 – мастер-класс сомелье (дегустация вин различных сортов)
10:00-19:00 – винный бар, пространство для отдыха
13:00-19:00 – DJ Тазо Цхакая.
Детское пространство:
12:00-19:00 – пространство детских сладостей
12:00-19:00 – DJ (детская музыка)
12:00-19:00 – фотозоны, гигантский ксилофон и качели
12:00-19:00 – большая мороженная зона
12:00-19:00 – детские мастер-классы.
Концерты:
14:00-14:35 – "Бзикеби"
14:35-15:10 – "Меко студия"
15:10-15:45 – "Кенди студио"
15:45-16:20 – "Ана-Бана"
16:20-16:55 – "Вокальная академия"
17:15-17:50 – "Басти-бубу"
14:00-16:00 – "Тамашобана"
16:00-18:00 – мастер-класс вещей ручной работы
14:00-19:00 – большой телевизор (танцевальные игры)
14:00-19:00 – гигантская раскраска
14:00-19:00 – сказочные герои и аниматоры
18:00-20:00 – "Эксперименториум".
Спортивная зона
Уличный баскетбол
Футбол
Волейбол
Бейсбол
Пинг-понг
Настольный футбол
Нарды
Шахматы
Гольф
Американский футбол.
А также:
12:00-19:00 – зона отдыха, места питания
12:00-19:00 – скейтпарк (конкурсы, показательное шоу).
Музыкально-театральное пространство:
12:00-19:00 – кафе "Тависуплеба".
Музыкальное оформление:
Гиги Вандери, Лука Топурия, Ваниано, Тамта Цквитава и Паата Деисадзе, дуэт Вако и Сопо Тиникашвили, Марика Оситашвили, Лика Сичинава
08:00-19:00 – кафе "Радио":
Передачи в прямом эфире с приглашением различных гостей, исполнением песен: Лиза Багратиони, Нукри Капанадзе, Ирма Сохадзе, Нато Метонидзе, Звиад Болквадзе
12:00-19:00 – кафе "Литература":
Сцену выделят молодым писателям, поэтам, артистам, которые прочитают свои стихи и другое.
Подробнее:
Разговоры о поэзии (Георгий Кекелидзе)
Трио Левана Коридзе
Дуэт Вако и Сопо Тиникашвили
Лука Топурия
Полчаса поэзии
Марика Оситашвили и Лиза Багратиони
Беседы о поэзии.
12:00-19:00 – кафе "Афиша":
Ансамбль скрипачей "Струна"
Ваниано (киномузыка)
Кети Трапаидзе (история грузинского театра и кино)
Гиги Вандери (киномузыка)
Лика Сичинава (музыка театра и кино)
Лука Топурия и Лиза Рамишвили.
100 лет коммерческой грузинской авиации:
12:00-19:00 – инсталляция летающего художника Петре Оцхели
12:00-19:00 – интерактивный стенд
12:00-19:00 – выставка авиационных костюмов
14:00-19:00 – имитация кабины самолета (VR-очки)
14:00-19:00 – будет представлен настоящий самолет, возле которого можно будет сфотографироваться.
Стартап-маркет:
12:00-19:00 – выставка-продажа продукции стартапов.
В 17:10, во время провозглашения независимости Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы.
20:00 – гала-концерт на Площади свободы с участием грузинских артистов.