https://sputnik-georgia.ru/20230524/kak-otmetyat-den-nezavisimosti-gruzii-v-tbilisi--programma-277974030.html

Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа

Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа

Интересные мероприятия в столице ждут как взрослых, так и детей 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T15:16+0400

2023-05-24T15:16+0400

2023-05-24T15:16+0400

день независимости

день независимости грузии

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. Sputnik Грузия предлагает подробную программу мероприятий, которые пройдут в столице. Винное пространство: Детское пространство: Концерты: Спортивная зона А также:12:00-19:00 – зона отдыха, места питания 12:00-19:00 – скейтпарк (конкурсы, показательное шоу). Музыкально-театральное пространство: Музыкальное оформление: 08:00-19:00 – кафе "Радио":12:00-19:00 – кафе "Литература":Подробнее:12:00-19:00 – кафе "Афиша": 100 лет коммерческой грузинской авиации: Стартап-маркет: В 17:10, во время провозглашения независимости Грузии, 300 детей исполнят гимн Грузии на площади Свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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