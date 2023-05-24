https://sputnik-georgia.ru/20230524/kak-prazdnuyut-shavuot-2023-traditsii-i-obychai-evreyskogo-prazdnika-277993086.html

Как празднуют Шавуот 2023? Традиции и обычаи еврейского праздника

Как празднуют Шавуот 2023? Традиции и обычаи еврейского праздника

Шавуот, или праздник дарования Торы, в 2023-м празднуют 26 мая – это одно из трех еврейских торжеств, связанных с паломничеством 24.05.2023, Sputnik Грузия

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Как празднуют Шавуот, о традициях и обычаях еврейского праздника дарования Торы, читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют Шавуот Шавуот по традиции начинают праздновать накануне с заходом солнца – в синагогах читают праздничную вечернюю молитву, а в домах зажигают свечи. После службы евреи возвращаются домой и празднуют наступление праздника. В праздничную ночь евреи по традиции изучают Тору – этот обычай напоминает ту далекую бессонную ночь около горы Синай, в которую Господь даровал заповеди через Моисея. Десять заповедей читают в синагоге после утренней молитвы – евреи слушают их стоя, как бы переживая заново тот благоговейный трепет, который впервые у горы Синай испытали их далекие предки. Все евреи должны находиться в это время в синагоге и, как тысячелетия назад, слушать десять заповедей независимо от того, понимают они священный язык или нет, так как это традиция подтверждает Завет еврейского народа с Богом. В Шавуот утром в синагогах читают Книгу Рут (Руфь) – знаменитой праведницы, прабабушки царя Давида. После смерти мужа-еврея Рут, по рождению моавитянка, приняв иудаизм, осталась со свекровью. Евреи считают Рут со времен Авраама самым милосердным человеком, которая нужна была еврейскому народу для преодоления духовного заболевания, поразившего целое поколение. Есть традиция начать обучение Торе маленьких детей в Шавуот. По обычаю, в праздник пекут сладкое печенье в форме букв. И, чтобы "подсластить" первый урок, юным ученикам предлагают съесть ту или иную печенную "букву", обмакнутую в меде, предварительно ее прочитав. Праздник Шавуот в Израиле празднуют один день, а за пределами страны, в диаспорах – два. Традиции и обычаи праздника Каждый еврей по традиции должен очиститься перед паломническим праздником, поэтому накануне погружаются в ритуальный бассейн – микву. По обычаю, в ритуальный бассейн погружаются и в праздник утром. В Шавуот запрещена любая работа – даже огонь зажигать в праздник нельзя. Обычно евреи оставляют горящей горелку, огонь которой используют как на кухне, так и для зажигания праздничных свечей. Курильщики, по обычаю, прикуривают от горелки, так как использовать спички в праздник нельзя. Электрический свет также включают до начала празднования Шавуот. По обычаю, в Шавуот нельзя пользоваться любым видом транспорта и брать в руки деньги. Праздничное застолье В Шавуот по традиции проводят два праздничных застолья – вечером и утром. Каждое из них начинают со слов благодарности Богу над бокалом вина или Кидушем. В праздник, по обычаю, едят мучные и молочные блюда: сметану, блинчики с творогом, блины с сыром, пироги, торты, вареники, пирожки или коврижки с медом. Эта старая традиция восходит к событиям дарования Десяти заповедей, произошедших у горы Синай. Евреи из-за данных им законов кошерности не смогли использовать свою кухонную утварь, поэтому им пришлось есть молочные блюда, овощи и фрукты. Многие евреи в Шавуот едят медовые пироги. Эта традиция им напоминает о том, что Тора для тех, кто ее учит, как молоко и мед. В праздник две трапезы хотя бы должны быть мясные, чтобы соблюсти заповедь "Радуйся в свои праздники". Мясную трапезу по еврейскому обычаю устраивают отдельно, после молочной, так как законы кошерности строжайше запрещают смешивать любые мясные и молочные компоненты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы. По обычаю, молочную трапезу завершают чтением молитвы, затем делают часовой перерыв, и только после этого стол застилают новой скатертью, и подают мясные блюда. По обычаю, в праздник дома и синагоги украшают свежими цветами и зеленью – этот обряд напоминает о традиции приносить в Иерусалимский Храм на благословение первые плоды, а также является надеждой на щедрый урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230502/shavuot-kakogo-chisla-otmechayut-evreyskiy-prazdnik-darovaniya-tory-v-2023-277285043.html

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