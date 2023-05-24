https://sputnik-georgia.ru/20230524/kak-raspoznat-priznaki-tyazhelogo-techeniya-kori-preduprezhdenie-gruzinskogo-infektsionista-277966441.html

Как распознать признаки тяжелого течения кори? Предупреждение грузинского инфекциониста

Как распознать признаки тяжелого течения кори? Предупреждение грузинского инфекциониста

На сегодняшний день в Грузии регистрируется 10 тысяч детей в возрасте 5 лет, которых не прививали от кори 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T15:01+0400

2023-05-24T15:01+0400

2023-05-24T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Риски тяжелого течения кори могут возникнуть в том случае, если все тело покроется сыпью в течение первых 48 часов, заявил инфекционист Александре Гогинава. В Грузии вспышка кори. Случаи заболевания выросли в Тбилиси и регионах страны. Данные последних 4 месяцев превышают показатель случаев кори всего последнего года. С февраля по май в стране выявили около 3,2 тысячи случаев. Увеличена обращаемость в клиники. По словам врача, особенное внимание нужно обращать на детей в возрасте до двух лет и взрослых старше 20 лет. К слову, среди взрослых рисков осложнения больше, подчеркнул Гогинава. Ранее глава совета иммунизации Грузии, директор тбилисской детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе заявил, что страна стоит перед серьезной чертой. Если в ближайшее время 10 тысяч детей в стране не будут вакцинированы от кори, результаты будут серьезными. На сегодняшний день в Грузии регистрируется 10 тысяч детей в возрасте 5 лет, которых не прививали от кори. Для сравнения, на 100 тысяч зараженных ветрянкой приходится один летальный исход, а при кори – один случай смерти на 3 тысячи зараженных. При этом показатели пропущенной вакцинации из-за коронавируса есть не только в Грузии, но и за ее пределами. Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит? >>В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована у около 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом. Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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